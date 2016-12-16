"UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor"
F.Bahçe Genel Sekreteri, “Olmayan penaltıları veren, olanları vermeyenlerin lisansını yırtmalı” diyerek Beşiktaş-Bursa maçının hakemi Bülent Yıldırım’ı hedef alırken, Cüneyt Çakır için ise “UEFA bile onun kötü olduğunu biliyor” dedi
QUARESMA'YA KIRMIZI
"Hiç konuşmadık. Çünkü acı günler yaşıyor Türkiye. Hakem hataları, hâlâ aynı takım lehine devam ediyor. MHK başkanına şunu sormak lazım; Bülent Yıldırım'ın (Beşiktaş-Bursa maçının hakemi) kırmızı kart vermediği (Marcelo'nun Harun'un ayağına basması) pozisyona ne diyecekler? Olmayan penaltıları veren, olanları vermeyenlerin de lisansını yırtmalı. Fenerbahçe'ye karşı olan tutumlarını değiştirmeleri lazım. O malum hakem, bizim maçlarda aynı şeyi yapıyor. Eğer bir tane kulüp Cüneyt Çakır'ı beğeniyorsa, ben bir daha konuşmayacağım. Ben her başkanla konuşuyorum, bir kişi memnun değil. UEFA, 'Avrupa maçlarında iyi ama sizin maçlarda değil' diyor zaten. Hamle başlamış, top gitmiştir. Top gittikten sonra kafasını uzatıyor. Top gitmeden önce uzatsa amenna, gol değil. Quaresma , Trabzon maçında sarı değil, kırmızı kart görmeliydi. Biz bu filmi çok gördük. Biz atamalara karışmıyoruz ama insanlar adaletli maç yönetecek.
'YILDIRIM HİBE ETSİN'
Bir federasyon başkanı (Yıldırım Demirören), bir kulüpten alacaklı olursa ne olur? Bana göre hibe etsin... 100 milyon, 150 milyon çok acayip bir para. Bunu çözmeleri lazım. Daha etik davranmak lazım.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:36
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
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Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
"UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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