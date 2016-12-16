 "UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor" – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    "UEFA da 'ı beğenmiyor"

    "UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor"

    F.Bahçe Genel Sekreteri, “Olmayan penaltıları veren, olanları vermeyenlerin lisansını yırtmalı” diyerek Beşiktaş-Bursa maçının hakemi Bülent Yıldırım’ı hedef alırken, için ise “UEFA bile onun kötü olduğunu biliyor” dedi

    FENERBAHÇE Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Amed Sportif maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHK'yı ve hakemleri, özellikle de Sow'un Antalya'da röveşata golünü iptal eden Cüneyt Çakır'ı hedef alan Uslu, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar:

    QUARESMA'YA KIRMIZI
    "Hiç konuşmadık. Çünkü acı günler yaşıyor Türkiye. Hakem hataları, hâlâ aynı takım lehine devam ediyor. MHK başkanına şunu sormak lazım; Bülent Yıldırım'ın (Beşiktaş-Bursa maçının hakemi) kırmızı kart vermediği (Marcelo'nun Harun'un ayağına basması) pozisyona ne diyecekler? Olmayan penaltıları veren, olanları vermeyenlerin de lisansını yırtmalı. Fenerbahçe'ye karşı olan tutumlarını değiştirmeleri lazım. O malum hakem, bizim maçlarda aynı şeyi yapıyor. Eğer bir tane kulüp 'ı beğeniyorsa, ben bir daha konuşmayacağım. Ben her başkanla konuşuyorum, bir kişi memnun değil. UEFA, 'Avrupa maçlarında iyi ama sizin maçlarda değil' diyor zaten. Hamle başlamış, top gitmiştir. Top gittikten sonra kafasını uzatıyor. Top gitmeden önce uzatsa amenna, gol değil. Quaresma , Trabzon maçında sarı değil, kırmızı kart görmeliydi. Biz bu filmi çok gördük. Biz atamalara karışmıyoruz ama insanlar adaletli maç yönetecek.

    'YILDIRIM HİBE ETSİN'
    Bir federasyon başkanı (Yıldırım Demirören), bir kulüpten alacaklı olursa ne olur? Bana göre hibe etsin... 100 milyon, 150 milyon çok acayip bir para. Bunu çözmeleri lazım. Daha etik davranmak lazım.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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