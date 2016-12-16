 ‘Şakaydı’ dedi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    ‘Şakaydı’ dedi

    ‘Şakaydı’ dedi
    'in kızını kaçırarak fidye isteyecekleri iddiasıyla yargılanan Mustafa Gül ve Yalçın Çiçek dün yine hakim karşısındaydı. 10'ar yıla kadar hapisleri istenen sanıklardan Gül, suçlamaları kabul etmedi, "Yalçın Çiçek şaka yollu konuşmalarımızı kaydetmiş" dedi. Çiçek ise, "Mustafa Gül ciddiydi" diye ifade verdi. Duruşma ertelendi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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