Romero ABD’de

Avrupa'da F.Bahçe'nin yanı sıra birçok kulübünün transfer listesinde yer alan Oscar Romero, Amerika'yı tercih etti. Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 24 yaşındaki on numara, 9 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında MLS Ligi ekiplerinden Atlanta United'a transfer oldu.