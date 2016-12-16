 Romero ABD’de – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
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    Romero ABD’de

    Romero ABD’de
    Avrupa'da F.Bahçe'nin yanı sıra birçok kulübünün transfer listesinde yer alan Oscar Romero, Amerika'yı tercih etti. Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 24 yaşındaki on numara, 9 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında MLS Ligi ekiplerinden Atlanta United'a transfer oldu.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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