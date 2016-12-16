Onyekuru reddetti
FORSTER AÇIKLAMASI
Zorya Luhansk'un hocası Yuri Vernydub, Brezilyalı stoper Rafael Forster'i Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer etmek istediğini açıkladı. Ukrayna basınına konuşan Vernydub, "Menajeri transfer görüşmelerini sürdürüyor. Galiba bizden ayrılacak" açıklamasını yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun 20 maçta 5 golü bulunuyor.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:57
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Onyekuru reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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