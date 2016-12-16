 Onyekuru reddetti – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Onyekuru reddetti

    Onyekuru reddetti
    Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'in formasını giyen Nijeryalı golcü Henry Onyekuru; Fenerbahçe, RB Leipzig, CSKA Moskova ve Hoffenheim'dan teklifler aldığını ancak reddettiğini açıkladı. Forvet hattının yanı sıra sol kanatta da forma giyebilen 19 yaşındaki genç futbolcu, ligde 18 karşılaşmada 8 gol-6 asistlik performansla oynadı.

    FORSTER AÇIKLAMASI
    Zorya Luhansk'un hocası Yuri Vernydub, Brezilyalı stoper Rafael Forster'i Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer etmek istediğini açıkladı. Ukrayna basınına konuşan Vernydub, "Menajeri transfer görüşmelerini sürdürüyor. Galiba bizden ayrılacak" açıklamasını yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun 20 maçta 5 golü bulunuyor.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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