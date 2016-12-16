 Omuz omuza dimdik ayaktayız – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Omuz omuza dimdik ayaktayız

    Omuz omuza dimdik ayaktayız
    Ozan Tufan ve Emmanuel Emenike, güvenlik önlemi alan görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ozan Tufan, twitter'dan, "Omuz omuza dimdik ayaktayız!" paylaşımı yaptı.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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