Obradovic: Sert oynamamız gereken bir maç

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Oraya gidecek ve 40 dakika boyunca üst seviyede ve sert oynamamız gereken bir maça hazır olmaya çalışacağız” dedi.

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 12. haftasında deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi Başantrenör Obradovic ve basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Panathinaikos'un evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine oldukça zor anlar yaşattığını bildiren Zeljko Obradovic, "OAKA'daki Panathinaikos maçları her zaman çok zorlu geçmeye adaydır. Çok fazla kaliteli oyuncuya ve takımını nasıl hazırlaması gerektiğini bilen, tecrübeli bir koça sahipler. Elbette her iki takım için de önemli bir maç olacak. Oraya gidecek ve 40 dakika boyunca üst seviyede ve sert oynamamız gereken bir maça hazır olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Nunnally: "Sert bir atmosfer olacak"

Maçın sert bir atmosferde geçeceğini bu yüzden sert mücadelelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çeken James Nunnally ise, "Panathinaikos iyi bir takım. Sahayı iyi koşuyorlar, aynı zamanda topa baskıyı iyi yapıyor ve tempoyu da arttırıyorlar. Mücadele etmek ve daha sert olmak için hazır bulunmalıyız. Özellikle deplasmanda oynayacağımız düşünülürse, sert bir atmosfer olacaktır. Keyifli bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.