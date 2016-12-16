 Neustadter: Kötü niyetim yoktu – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Neustadter: Kötü niyetim yoktu

    Neustadter: Kötü niyetim yoktu

    Roman Neustadter, karşılaşmanın oynadığı Seyrantepe Spor Kompleksi'nin tuvaletlerini sosyal medyadan paylaşınca büyük tepki aldı.

    Görüntüyü neden paylaştığı sorulan sarı-lacivertli futbolcu, "Burayı ve insanlarını seviyorum. Ne bir hakaret ne bir aşağılama niyetim vardı. Daha önce Kırgızistan'da bu tür tuvaletler görmüştüm. Bu yüzden sadece eğlence amaçlı paylaştım" diye konuştu.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neustadter: Kötü niyetim yoktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.