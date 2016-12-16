Neustadter: Kötü niyetim yoktu

Roman Neustadter, karşılaşmanın oynadığı Seyrantepe Spor Kompleksi'nin tuvaletlerini sosyal medyadan paylaşınca büyük tepki aldı.

Görüntüyü neden paylaştığı sorulan sarı-lacivertli futbolcu, "Burayı ve insanlarını seviyorum. Ne bir hakaret ne bir aşağılama niyetim vardı. Daha önce Kırgızistan'da bu tür tuvaletler görmüştüm. Bu yüzden sadece eğlence amaçlı paylaştım" diye konuştu.