 Ne sanıyorlar! – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Ne sanıyorlar!

    Ne sanıyorlar!

    F.Bahçe Teknik Direktörü , “Bazı oyuncularımız herhalde bu maçın bir hazırlık maçı olduğunu düşündü” diyerek, yedeklerin takıma ‘katkı veremediğini’ ima etti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın "yetersiz performans" sergilediğini vurguladı. , "Bugünkü takımımızda 3 oyuncumuz iyi iş çıkardı, onları görmek iyiydi. Sağ bekimiz, stoperimiz ve sol bekimiz (Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı) iyi iş çıkardılar. Bazı oyuncularımız ise herhalde bu maçın bir hazırlık maçı olduğunu düşündü ve beklediğimi göstermediler. Nedendir bilmiyorum" diye konuştu. Tecrübeli hoca, 7 günde 3 deplasman maçına çıktıklarını belirtirken, "Ama bahanemiz yok, çünkü daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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