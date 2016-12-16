 Namoğlu: İptal doğru – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Namoğlu: İptal doğru

    Namoğlu: İptal doğru

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında Sow ile kazandığı röveşata golünün Cüneyt Çakır tarafından iptali tartışılmaya devam ederken, MHK Başkanı , Çakır'a destek çıktı.

    Sporx'e konuşan Namoğlu, iptalin yüzde yüz doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bu sadece benim şahsi görüşüm değil. MHK danışmanı Roberto Rozetti'in de, Jaap Uilenberg'in de, kurulumuzun da ortak görüşü bu" açıklamasını yaptı. Namoğlu, "Bu pozisyonda gol verinin kokartını sökerim" açıklamasının kendisine ait olmadığını söyledi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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