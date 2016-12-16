 Gençler ilk zaferi Alba’dan aldı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gençler ilk zaferi Alba’dan aldı

    Gençler ilk zaferi Alba’dan aldı
    F.Bahçe Genç Erkek Basketbol Takımı, Prag'da katıldığı hazırlık turnuvasının 2. maçında Alba Berlin'i 68-65 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. İlk çeyreği 16-11 geride geçmesinin ardından devre arasına 22-15 önde giden sarı-lacivertlilerde Cengizhan İvedi 16, Barış Yeniay 15, Mert İlhan 12 sayı üretti. F.Bahçe, turnuvadaki 3. maçında bugün Joventut Badalona ile karşılaşacak.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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