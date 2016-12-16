F.Bahçe'nin rakibinden transfer!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi Krasnodar, Ekvadorlu Cristian Ramirez'in transferi için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.
Rus Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 22 yaşındaki Ramirez ile Ocak 2017'de resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Ekvador Milli Takımı'nda da görev yapan savunma oyuncusu, Macar ekibi ile 2015'ten bu yana çıktığı 71 maçta 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:43
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Sneijder_W Fark yeyip Rezil etmesinler de ülkemizi gerisi önemli değil.
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