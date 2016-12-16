F.Bahçe'nin rakibinden transfer!

Rus Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 22 yaşındaki Ramirez ile Ocak 2017'de resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Ekvador Milli Takımı'nda da görev yapan savunma oyuncusu, Macar ekibi ile 2015'ten bu yana çıktığı 71 maçta 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi.