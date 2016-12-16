''F.Bahçe Final Four'a en yakın takım''

Mersin'deki Toros Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Onan, TBF olarak yetenekli Türk oyuncular yetiştirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İspanya, Avrupa'nın en iyi ligine sahip. Böyle olunca, herkesin istediği en üst düzey oyuncuları almak. Türk oyuncuları düşünmüyor muyuz? Tabii ki kafamızda çok projeler var Türkleri oynatmak için. Aslında oynatmak da önemli değil. Şimdi 4+1 yabancı kontenjanında bir Türk oyuncuyu oraya koyuyorlar. Bizim derdimiz yetenekli Türk oyuncu çıkartabilmek. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Yabancı oyuncu sayısını indiremezsek de gençlerden kuracağımız bir takımı Adriyatik Ligi'nde oynatma projemiz var. Mesela 18 Yaş Altı Ligi'ni deplasmanlı yapmak istiyoruz."

Adriyatik Ligi bu sezon Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Makedonya'dan önemli takımların katılımıyla oynanıyor.

"FENERBAHÇE DÖRTLÜ FİNAL'E YAKIN"

Ömer Onan, Türk takımları içinde THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e en yakın takımın Fenerbahçe olduğunu dile getirdi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon format değişikliğine gidildiğini hatırlatan Onan, "Sakatlık olmazsa Fenerbahçe, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final'e en yakın takım. Bu sene finalin Türkiye'de olması da önemli. Şampiyonluk gelir mi bilmiyorum ama oralarda olmak lazım. Bir takım her sene Dörtlü Final'i oynuyorsa 5 sene içerisinde kesin şampiyonluk gelir." diye konuştu.

"PİANİGİANİ YÜZÜNDEN BASKETBOLU BIRAKIYORDUM"

Ömer Onan, oyunculuk döneminde 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan başantrenör Simone Pianigiani yüzünden basketbolu bırakma noktasına geldiğini anlattı.

Sarı-lacivertlilerin başarısız geçen sezonunda takımın başında olan ve sezon tamamlanmadan görevinden alınan İtalyan başantrenörle ilgili Onan, şunları söyledi:

"Pianigiani diyorsanız, basketbolu neredeyse o zaman bırakacaktım. Bazen oyuncular için bir antrenör gelir, karakteri... Bütün kulübü birbirine soktu, onu söyleyeyim. Burada antrenörün veya yöneticinin lider tipli olması çok önemli. Diğer türlü bir anda birbirinize giriyorsunuz ve ondan çıkma şansınız kalmıyor. Hepsi yıldız oyuncu ve bunları tutamazsa sıkıntı oluyor. Fakat şimdi ne oldu? Bir kere çok güzel bir salon var. O salon oturmaya başladı ve ciddi şekilde gelir elde edilmeye başlandı, seyirciler ciddi bir biçimde destekliyor. Obradovic'in de futboldaki karşılığı Mourinho. Getirmen gereken 4-5 başantrenörden biri. Getiriyorsunuz, ciddiyet artıyor. Obradovic'i getirdiğiniz zaman yıldız oyuncu getirmeniz daha kolay."