 Diyarbakır, Fener’i bağrına bastı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Diyarbakır, Fener’i bağrına bastı

    Diyarbakır, Fener’i bağrına bastı
    Fenerbahçe kafilesi, Amed Sportif ile saat 14.15'te oynadığı maç için günübirlik seyahat etti. 11.00'de özel uçakla Diyarbakır'a inen sarı-lacivertliler, havalimanında ev sahibi ekip yöneticileri ve minik Fenerbahçelilerce çiçeklerle karşılandı. Teknik direktör Dick Advocaat'a ve futbolculara ilgi büyüktü. Fenerbahçe, maçtan hemen sonra yine özel uçakla İstanbul'a döndü.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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