Diyarbakır, Fener’i bağrına bastı

Fenerbahçe kafilesi, Amed Sportif ile saat 14.15'te oynadığı maç için günübirlik seyahat etti. 11.00'de özel uçakla Diyarbakır'a inen sarı-lacivertliler, havalimanında ev sahibi ekip yöneticileri ve minik Fenerbahçelilerce çiçeklerle karşılandı. Teknik direktör Dick Advocaat'a ve futbolculara ilgi büyüktü. Fenerbahçe, maçtan hemen sonra yine özel uçakla İstanbul'a döndü.