UEFA: Maç Kadıköy’de
Krasnodar'ın Türkiye'deki terör olaylarını gerekçe göstererek Fenerbahçe maçını başka bir ülkede oynama isteği, UEFA'dan olumsuz yanıt aldı.
İzvesta gazetesi, UEFA'nın Rus ekibine, "İstanbul'daki korkunç eylemi kınıyoruz. TFF ve kulüplerin, Avrupa Ligi'ndeki maçlarla ilgili gerekli tüm önlemlerini alacağını biliyoruz. Türkiye'deki maçların başka bir yere aktarılması söz konusu değildir" cevabını verdiğini bildirdi. F.Bahçe-Krasnodar'ı 22 Şubat'ta Kadıköy'de konuk edecek.
YÜZDE 70 F.BAHÇE
Rus basını, Krasnodar-Fenerbahçe eşleşmesinde, sarı-lacivertli takımın daha şanslı olduğu görüşünde... Spor kanalı Match TV yorumcusu Igor Vasilyev, Rusya Premier Ligi'ne verilen uzun aranın Krasnodar'ın form durumuna olumsuz etki edebileceğini belirtti. Sport Express gazetesi yazarı Papenkov da, "Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Grubu da lider bitirdiler. Dick Advocaat, Rus futbolunu biliyor. Tüm bu faktörleri göz önüne alırsak tur şansı yüzde 70 Fenerbahçe leh
YÜZDE 70 F.BAHÇE
Rus basını, Krasnodar-Fenerbahçe eşleşmesinde, sarı-lacivertli takımın daha şanslı olduğu görüşünde... Spor kanalı Match TV yorumcusu Igor Vasilyev, Rusya Premier Ligi'ne verilen uzun aranın Krasnodar'ın form durumuna olumsuz etki edebileceğini belirtti. Sport Express gazetesi yazarı Papenkov da, "Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Grubu da lider bitirdiler. Dick Advocaat, Rus futbolunu biliyor. Tüm bu faktörleri göz önüne alırsak tur şansı yüzde 70 Fenerbahçe leh
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
UEFA: Maç Kadıköy’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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