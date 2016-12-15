Rakip Saint Raphael
Fenerbahçe ?Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Saint Raphael takımıyla karşı karşıya gelecek.
Frejus kentindeki maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Harald Sodja (Avusturya)-Nadezda Kozlova (Rusya) hakem ikilisi yönetecek. Sarı-lacivertlilerde hedef Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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