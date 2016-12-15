 Rakip Saint Raphael – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Rakip Saint Raphael

    Rakip Saint Raphael

    Fenerbahçe ?Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Saint Raphael takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Frejus kentindeki maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Harald Sodja (Avusturya)-Nadezda Kozlova (Rusya) hakem ikilisi yönetecek. Sarı-lacivertlilerde hedef Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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