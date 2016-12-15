PFDK'dan, F.Bahçeli yöneticiye ceza
Kurul, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kosif'e sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
TFF'den yapılan açıklamada, Selim Kosif'e Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Ayrıca, aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları ile bu sezon ikinci kez deplasmanda taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle sarı-lacivertli kulübe, 35 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
Kurul, Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ev sahibi seyircilere bir sonraki ev sahibi müsabakaya giriş yasağı verildiği bildirildi.
Öte yandan, Adanaspor futbolcusu Edgar Bruna da Silva'nın, Trabzonspor ile Adanaspor arasında oynanan mücadelede rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Aynı müsabakada Adanaspor teknik sorumlusu Eyüp Arın'a da, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş ile 9 bin 500 lira para cezası verildiği açıklandı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:00
- Kalkavan: Jose Sosa Beşiktaş’ı oyaladı!
Toplam 2
Yorum
Bora Evet Beşiktaş ı oyaladı şimdide belasını buldu. Gittipi bu yerde hiç itibar görmüyor. Aldığım haberde beşiktaş a nasıl dönerim hesapları var ama Beşiktaş tan davet yok ve olmuyacak
- Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret
Toplam 2
Yorum
KENAN GS YAPMIŞ OLSAYDI KARTLAR BLOKE DEGİL DİREK SEYIRCISIZ OYNATYMA VERİLİRDİ.NE YAZIKKİ SADECE MACA GİDENLER BİR SONRAKİ MACA GİTMEYECEK
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 20
Yorum
A.B Bu ülkede ya fenerbahçelisindir ya da fenerbahçe düşmanı başka taraftar yok yorumlardan da anlaşılıyor.
PFDK'dan, F.Bahçeli yöneticiye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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