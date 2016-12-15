 PFDK'dan, F.Bahçeli yöneticiye ceza – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    PFDK'dan, F.Bahçeli yöneticiye ceza

    PFDK'dan, F.Bahçeli yöneticiye ceza

    Kurul, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kosif'e sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi 'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, Selim Kosif'e Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

    Ayrıca, aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları ile bu sezon ikinci kez deplasmanda taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle sarı-lacivertli kulübe, 35 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

    Kurul, Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ev sahibi seyircilere bir sonraki ev sahibi müsabakaya giriş yasağı verildiği bildirildi.

    Öte yandan, Adanaspor futbolcusu Edgar Bruna da Silva'nın, Trabzonspor ile Adanaspor arasında oynanan mücadelede rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    Aynı müsabakada Adanaspor teknik sorumlusu Eyüp Arın'a da, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş ile 9 bin 500 lira para cezası verildiği açıklandı.

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:00
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