Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, sarı-lacivertlilerin Diyarbakır'da Amed Sportif ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası konuştu. Hakem yönetimlerine tepki gösteren Uslu, "Bir federasyon başkanı bir kulüpten alacaklı olursa ne olur diye sormak lazım" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yaptığı açıklamada, rakibin çok iyi bir misafirperverlik yaptığını söyledi.
Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü Mahmut Uslu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uslu bütün emniyet teşkilatına, kendilerine sahaya kadar eşlik edenlere, Diyarbakır halkına içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi. Uslu, "Çok iyi bir misafirperverlik yaptılar. Maç ile ilgili, geçen sene 3-3 olmuştu, bu sene 1-1 berabere kaldık. İnşallah daha çok başarı elde ederler. Türkiye Kupası geçici ala inşallah kendi liglerinde başarılı olurlar" diye konuştu.
"O malum hakem her maç aynı şeyi yapıyor, bir kulüp hariç"
Ligin 14. haftasında Antalyaspor karşısında Sow'un gölünün iptal edilmesi ile ilgili de konuşan Uslu, şunları söyledi:
"Şimdi biliyorsunuz, özellikle son haftadaki olaylarla ilgili hiç konuşmadık, Türkiye çok acı günler geçiriyor bunun için konuşmadık. Türkiye'deki yüzde 60 kamuoyu, uluslararası hakemler bunun gol olduğunu söylüyorsa bu goldür. Tersi olduğu takdirde penaltı verir miydi bunu sormak lazım. O malum hakem her maç aynı şeyi yapıyor, bir kulüp hariç. Bir Avrupa takımında veya herhangi bir takımda, bir federasyon başkanı bir kulüpten alacaklı olursa ne olur diye sormak lazım. Etik davranmak lazım. Transfer konusunda hocamızın görüşü konusunda elimizden geleni yaparız, eğer gerekiyorsa. Fenerbahçe'de hiçbir zaman tedirginlik olmaz."
Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü Mahmut Uslu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uslu bütün emniyet teşkilatına, kendilerine sahaya kadar eşlik edenlere, Diyarbakır halkına içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi. Uslu, "Çok iyi bir misafirperverlik yaptılar. Maç ile ilgili, geçen sene 3-3 olmuştu, bu sene 1-1 berabere kaldık. İnşallah daha çok başarı elde ederler. Türkiye Kupası geçici ala inşallah kendi liglerinde başarılı olurlar" diye konuştu.
"O malum hakem her maç aynı şeyi yapıyor, bir kulüp hariç"
Ligin 14. haftasında Antalyaspor karşısında Sow'un gölünün iptal edilmesi ile ilgili de konuşan Uslu, şunları söyledi:
"Şimdi biliyorsunuz, özellikle son haftadaki olaylarla ilgili hiç konuşmadık, Türkiye çok acı günler geçiriyor bunun için konuşmadık. Türkiye'deki yüzde 60 kamuoyu, uluslararası hakemler bunun gol olduğunu söylüyorsa bu goldür. Tersi olduğu takdirde penaltı verir miydi bunu sormak lazım. O malum hakem her maç aynı şeyi yapıyor, bir kulüp hariç. Bir Avrupa takımında veya herhangi bir takımda, bir federasyon başkanı bir kulüpten alacaklı olursa ne olur diye sormak lazım. Etik davranmak lazım. Transfer konusunda hocamızın görüşü konusunda elimizden geleni yaparız, eğer gerekiyorsa. Fenerbahçe'de hiçbir zaman tedirginlik olmaz."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Azerbaycan’a çıkarma
Toplam 4
Yorum
Idris1903 super olur
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 33
Yorum
duayen çünkü bu ülkenin süper liginde 17 türk takımı birde ne olduğu belli olmayan bir fenerbahçe var. avrupa maçlarında fenerbahçe yönetimi ve fenerbahçe taraftarı türk takımlarının değil rakip takımların destekçisi
- Burak Yılmaz suskunluğunu bozdu
Toplam 1
Yorum
Ultrags Tabiki de gs a dönmek isteyecek..türkiyenin en büyük takımından gitti
Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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