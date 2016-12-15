Kupada moral arıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bugün deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'e misafir olacak.

Advocaat'ın 14.15'te başlayacak mücadelede yedek oyunculara şans tanıması bekleniyor. Gruptaki ilk maçlarda Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken, Amed Sportif de deplasmanda Menemen Belediyespor'a aynı sonuçla 2-1 mağlup olmuştu.



Diyarbakır'a Günübirlik seya hat sarı-lacivertli takım, kupada geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği Amed'i 3-3 ve 3-1'lik skorlarla elemişti. Kanarya, Sabiha Gökçen'den bu sabah saat 09.30'da kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a gidecek. Kafile, maçın ardından aynı uçakla geri dönecek.



AMED YİNE İDDİALI

Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü, Fenerbahçe maçına hazır... Teknik direktör Recep Bayık, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Geçen yıl kupada Amedspor çok önemli maçlar kazandı. Herkesle baş edecek güçteyiz. Karşımızda Türkiye'nin en önemli takımı var. Onları en iyi şekilde burada misafir edip, ellerini boş göndermek istiyoruz" dedi.