Kupada moral arıyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bugün deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'e misafir olacak.
Advocaat'ın 14.15'te başlayacak mücadelede yedek oyunculara şans tanıması bekleniyor. Gruptaki ilk maçlarda Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken, Amed Sportif de deplasmanda Menemen Belediyespor'a aynı sonuçla 2-1 mağlup olmuştu.
Diyarbakır'a Günübirlik seya hat sarı-lacivertli takım, kupada geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği Amed'i 3-3 ve 3-1'lik skorlarla elemişti. Kanarya, Sabiha Gökçen'den bu sabah saat 09.30'da kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a gidecek. Kafile, maçın ardından aynı uçakla geri dönecek.
AMED YİNE İDDİALI
Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü, Fenerbahçe maçına hazır... Teknik direktör Recep Bayık, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Geçen yıl kupada Amedspor çok önemli maçlar kazandı. Herkesle baş edecek güçteyiz. Karşımızda Türkiye'nin en önemli takımı var. Onları en iyi şekilde burada misafir edip, ellerini boş göndermek istiyoruz" dedi.
Diyarbakır'a Günübirlik seya hat sarı-lacivertli takım, kupada geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği Amed'i 3-3 ve 3-1'lik skorlarla elemişti. Kanarya, Sabiha Gökçen'den bu sabah saat 09.30'da kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a gidecek. Kafile, maçın ardından aynı uçakla geri dönecek.
AMED YİNE İDDİALI
Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü, Fenerbahçe maçına hazır... Teknik direktör Recep Bayık, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Geçen yıl kupada Amedspor çok önemli maçlar kazandı. Herkesle baş edecek güçteyiz. Karşımızda Türkiye'nin en önemli takımı var. Onları en iyi şekilde burada misafir edip, ellerini boş göndermek istiyoruz" dedi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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