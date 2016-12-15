 Hâlâ hakem tartışılıyor – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Hâlâ hakem tartışılıyor

    Hâlâ hakem tartışılıyor

    Dick Advocaat'ın Moussa Sow'un Antalyaspor deplasmanında sayılmayan golünün hâlâ konuşulmasından rahatsız olduğu öğrenildi.

    Hollandalı çalıştırıcının, bu konuda yakın çevresine, "Başkan (Aziz Yıldırım) söylüyordu da inanmıyordum. Avrupa'da rakibimiz belli oldu, kimse fikrimizi sormadı. Yarın (bugün) zor bir deplasmana gideceğiz, umurlarında değil. Hala hakemi tartışıyorlar. Bana basın toplantısında geçen seneki Braga maçının hakemi soruluyor, inanılmaz!.." diye sitem ettiği belirtildi. Advocaat'ın Antalyaspor maçının artık geride kaldığını ve önlerine bakmaları gerektiğini söylediği ifade edildi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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