Hâlâ hakem tartışılıyor
Dick Advocaat'ın Moussa Sow'un Antalyaspor deplasmanında sayılmayan golünün hâlâ konuşulmasından rahatsız olduğu öğrenildi.
Hollandalı çalıştırıcının, bu konuda yakın çevresine, "Başkan (Aziz Yıldırım) söylüyordu da inanmıyordum. Avrupa'da rakibimiz belli oldu, kimse fikrimizi sormadı. Yarın (bugün) zor bir deplasmana gideceğiz, umurlarında değil. Hala hakemi tartışıyorlar. Bana basın toplantısında geçen seneki Braga maçının hakemi soruluyor, inanılmaz!.." diye sitem ettiği belirtildi. Advocaat'ın Antalyaspor maçının artık geride kaldığını ve önlerine bakmaları gerektiğini söylediği ifade edildi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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