Hâlâ hakem tartışılıyor

Dick Advocaat'ın Moussa Sow'un Antalyaspor deplasmanında sayılmayan golünün hâlâ konuşulmasından rahatsız olduğu öğrenildi.

Hollandalı çalıştırıcının, bu konuda yakın çevresine, "Başkan (Aziz Yıldırım) söylüyordu da inanmıyordum. Avrupa'da rakibimiz belli oldu, kimse fikrimizi sormadı. Yarın (bugün) zor bir deplasmana gideceğiz, umurlarında değil. Hala hakemi tartışıyorlar. Bana basın toplantısında geçen seneki Braga maçının hakemi soruluyor, inanılmaz!.." diye sitem ettiği belirtildi. Advocaat'ın Antalyaspor maçının artık geride kaldığını ve önlerine bakmaları gerektiğini söylediği ifade edildi.