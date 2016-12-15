Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerin golünü 45. dakikada penaltıdan Fernandao attı. Ev sahibi takımın golü ise 66. dakikada Şehmus Özer'den gelirken, Amed Sportif'te Abdullah Çetin 76. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla ilk hafta maçlarında sahadan yenik ayrılan iki takım gruptaki ilk puanlarını aldı ve ikinci hafta sonunda 1'er puanda kaldı.



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YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Diyarbakır'da Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçta Advocaat, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan futbolcularına görev verdi. Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 kaybedilen maçın 11'ini tamamen değiştiren Advocaat, altyapıdan da 4 futbolcuyu sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde kalede Fabiano Ribeiro oynarken, savunma dörtlüsünü Savaş Polat, Roman Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Abdurrahman Canlı oluşturdu. Savunmanın önünde Ozan Tufan ile Salih Uçan'a görev veren Advocaat, kanatlarda ise Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'u oynattı. Sarı-lacivertlilerde Aatif Chahechouhe forvet arkası oynarken ileri uçta Jose Fernandao gol umudu olarak sahaya çıktı.

DİYARBAKIR'A 15 FUTBOLCU GELDİ

Fenerbahçe, Diyarbakır'a sadece 15 futbolcusunu getirdi.

Günübirlik olarak maçtan 3,5 saat önce Diyarbakır'a gelen sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Emmanuel Emenike'nin yanı sıra altyapı futbolcuları Muhammed Samed Karakoç ile Erdi Can Şehit yedek kulübesinde bekledi.

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Josef de Souza, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Robin van Persie, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Volkan Demirel ve Volkan Şen kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 4 OYUNCU İLK 11'DE

Dick Advocaat, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler karşısında altyapıdan 4 futbolcuyu ilk 11'de oynattı.

Zaman zaman Süper Lig'de de A takımın maç kadrosuna giren Ramazan Civelek'in yanı sıra Savaş Polat, Yiğithan Güveli ile Abdurrahman Canlı, Türkiye Kupası karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı giyme şansı buldu. Hollandalı teknik adam gruptaki ilk maçta Gençlerbirliği karşısında ise 2 altyapı futbolcusu Yiğithan Güveli ile Caner Koca'yı oynatmıştı.

DİYARBAKIRLI FUTBOLSEVERLERDEN ADVOCAAT'A İLGİ

Diyarbakırlı futbolseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmadan önce Advocaat, kendisini tribünlere davet eden ev sahibi takımın taraftarlarını kırmadı. Hollandalı tecrübeli teknik adam tribünlerin önüne giderek taraftarlarla fotoğraf da çekildi.

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında ev sahibi takım tribünlerinin büyük bir bölümü doldu. Karşılaşmayı deplasman tribününde sadece 3 Fenerbahçeli taraftar takip etti.

Öte yandan statta iki kulübün bayraklarının asıldığı bölümde Fenerbahçe bayrağının ters takılması dikkati çekti.