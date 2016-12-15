En iyi orta saha: Diego

Fenerbahçe'nin beğenmeyerek gönderdiği Diego Ribas, Brezilya'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Sarı-lacivertli takımdan, Flamengo'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Brezilya Ligi Serie A'da bu sezon forma giydiği 17 maçta 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. Sambacı, Fenerbahçe'deki iki sezonunda ise 53 lig maçında 5 gol atabilmişti. Kanarya, Diego'nun sözleşmesini temmuz ayında karşılıkla anlaşarak feshetmişti.