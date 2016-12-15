 En iyi orta saha: Diego – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    En iyi orta saha: Diego

    En iyi orta saha: Diego

    Fenerbahçe'nin beğenmeyerek gönderdiği , Brezilya'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

    Sarı-lacivertli takımdan, Flamengo'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Brezilya Ligi Serie A'da bu sezon forma giydiği 17 maçta 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. Sambacı, Fenerbahçe'deki iki sezonunda ise 53 lig maçında 5 gol atabilmişti. Kanarya, Diego'nun sözleşmesini temmuz ayında karşılıkla anlaşarak feshetmişti.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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