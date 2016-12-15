En iyi orta saha: Diego
Fenerbahçe'nin beğenmeyerek gönderdiği Diego Ribas, Brezilya'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.
Sarı-lacivertli takımdan, Flamengo'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Brezilya Ligi Serie A'da bu sezon forma giydiği 17 maçta 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. Sambacı, Fenerbahçe'deki iki sezonunda ise 53 lig maçında 5 gol atabilmişti. Kanarya, Diego'nun sözleşmesini temmuz ayında karşılıkla anlaşarak feshetmişti.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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