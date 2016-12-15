 Emenike'ye talip yok! – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ye talip yok!

    Emenike'ye talip yok!

    Menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verilen Nijeryalı forveti satın almak bir yana kiralık bile isteyen çıkmadığı bildirildi. Anadolu takımlarının da ’ye soğuk baktığı öğrenildi

    Fenerbahçe'de 'isteksiz ve uyumsuz' tavırları nedeniyle gözden çıkarılan Emmanuel 'ye henüz bir talip çıkmadı. Yönetimin, menajerine 'kulüp bulması' mesajını verdiği golcü oyuncu için şu ana kadar kulübe satın almak bir yana kiralama teklifi bile gelmediği öğrenildi. Emenike'nin önerildiği Anadolu kulüplerinin de 'takımı bozar' endişesiyle tecrübeli oyuncuya soğuk baktığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de son 4 haftadır forma giyemeyen Emenike, en son Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 2-0 kazanılan Zorya karşılaşmasında 'laubali' tavırları nedeniyle ilk yarı sonunda oyundan aldığı Emenike'yi sildiği belirtiliyor.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike'ye talip yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.