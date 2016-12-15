Emenike'ye talip yok!
Menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verilen Nijeryalı forveti satın almak bir yana kiralık bile isteyen çıkmadığı bildirildi. Anadolu takımlarının da Emenike’ye soğuk baktığı öğrenildi
Fenerbahçe'de 'isteksiz ve uyumsuz' tavırları nedeniyle gözden çıkarılan Emmanuel Emenike'ye henüz bir talip çıkmadı. Yönetimin, menajerine 'kulüp bulması' mesajını verdiği golcü oyuncu için şu ana kadar kulübe satın almak bir yana kiralama teklifi bile gelmediği öğrenildi. Emenike'nin önerildiği Anadolu kulüplerinin de 'takımı bozar' endişesiyle tecrübeli oyuncuya soğuk baktığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de son 4 haftadır forma giyemeyen Emenike, en son Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 2-0 kazanılan Zorya karşılaşmasında 'laubali' tavırları nedeniyle ilk yarı sonunda oyundan aldığı Emenike'yi sildiği belirtiliyor.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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