Makas golleriyle adı ‘Soweşata’ya çıkan Moussa, “Röveşata yapmak için idmanda ya da sahada ekstra bir çabam olmuyor. Pozisyon denk geliyor, ben de değerlendiriyorum” diye konuştu

Fenerbahçe'de bu sezon attığı röveşata golleri ile 'trend' olan Moussa Sow, gövdesini sırtüstü devirip makas yaparak kaydedilen bu şık goller için özel bir çalışma yapmadığını söyledi. Senegalli yıldız, pozisyonların maçlarda doğal olarak geliştiğini ifade ederek, "Herkes merak ediyor ama röveşata konusunda özel bir antrenman yapmıyorum. Sahaya çıkarken de 'illa röveşata atacağım' diye bir düşünce taşımıyorum. Sadece denk geliyor... O pozisyonlar gelişiyor ve ben de bunları değerlendiriyorum" diye konuştu.



SON RÖVEŞATASI SAYILMADI

Moussa, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Feyenoord, Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor maçlarında röveşata ile fileleri havalandırmıştı. Adı 'Soweşata'ya çıkan tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor deplasmanında attığı röveşata gol ise hakem Cüneyt Çakır tarafından 'topun rakibin kafa mesafesinde olduğu' gerekçesiyle faul olarak değerlendirilerek, iptal edildi. Sow'un Manchester United maçında attığı röveşata gol UEFA Avrupa Ligi'nde ve birçok uluslararası kanalda 'haftanın golü' seçilmişti.



Emre BOL