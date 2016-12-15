Bireysel oynamayın
Advocaat dünkü idmanda takımı saha ortasında toplayıp, uyardı: En büyük hatamız bireysel oynamak. Takım oyunu oynamazsak maç kazanamayız
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Dick Advocaat, antrenmandan önce saha ortasında bir toplantı yaparak oyuncularına uyarılarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcının, özellikle 'bireysel' oynayan futbolcularını ikaz ettiği belirlenirken, "Elbette eksiklerimiz var. Bunları size söyleyeceğim... Ancak bizim en büyük hatamız bireysel oynamak! Takım oyunu oynamazsak maç kazanamayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İDMANDA ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI
İdmanda pas ve hücum organizasyonları ile şut çalışmalarına ağırlık verildi. Antalyaspor maçında yapılan hataları tek tek anlatan, Advocaat oyunculardan daha fazla şut atmalarını istedi. Antrenörler de nasıl daha etkili şut atılacağını gösterdi.
İDMANDA ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI
İdmanda pas ve hücum organizasyonları ile şut çalışmalarına ağırlık verildi. Antalyaspor maçında yapılan hataları tek tek anlatan, Advocaat oyunculardan daha fazla şut atmalarını istedi. Antrenörler de nasıl daha etkili şut atılacağını gösterdi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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