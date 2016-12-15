 Bireysel oynamayın – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Bireysel oynamayın

    Bireysel oynamayın

    dünkü idmanda takımı saha ortasında toplayıp, uyardı: En büyük hatamız bireysel oynamak. Takım oyunu oynamazsak maç kazanamayız

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Dick Advocaat, antrenmandan önce saha ortasında bir toplantı yaparak oyuncularına uyarılarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcının, özellikle 'bireysel' oynayan futbolcularını ikaz ettiği belirlenirken, "Elbette eksiklerimiz var. Bunları size söyleyeceğim... Ancak bizim en büyük hatamız bireysel oynamak! Takım oyunu oynamazsak maç kazanamayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    İDMANDA ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI
    İdmanda pas ve hücum organizasyonları ile şut çalışmalarına ağırlık verildi. Antalyaspor maçında yapılan hataları tek tek anlatan, oyunculardan daha fazla şut atmalarını istedi. Antrenörler de nasıl daha etkili şut atılacağını gösterdi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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