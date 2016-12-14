UEFA'dan Türkiye cevabı
Rus ekibi Krasnodar'ın Fenerbahçe'yle eşleşmesi sonrası Ruslar, İstanbul deplasmanı konusunda endişeye düştü.
Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Vodafone Arena'nın yakınında iki bomba patlaması sonrası 44 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı, Fenerbahçe ile İstanbul'da rövanş maçı oynayacak Rusları meraklandırdı.
Rusya'da yayın yapan Izvestia gazetesi konuyla ilgili olarak UEFA yetkilileriyle temasa geçti ve karşılaşmanın güvenlik nedeniyle başka bir ülkede oynanıp oynanamayacağı konusunda bilgi aldı; Yani diğer bir deyişle nabız yokladı...
Yetkililerin verdiği cevabı 'UEFA, terör saldırıları nedeniyle Türkiye'deki maçları taşımayacak' başlığıyla sayfalarına taşıyan gazete, bu yönde bir düşünce bulunmadığını yazdı.
"TÜRK MAKAMLARI GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALACAKTIR"
Gazetede ayrıca konuyla ilgili olarak UEFA tarafından şu ifadelerin kullanıldığı aktarıldı:
"Avrupa Ligi'ndeki eşleşme göz önünde bulundurulduğunda oyuncuların, hakemlerin ve seyircilerin emniyetlerini sağlamak konusunda Türk makamlarının gerekli güvenlik önlemlerini alacaklarına eminiz".
Öte yandan, gazetenin internet sitesinde de yayınlanan haberde, Kasım 2015'te ülkenin en büyük stadı olan ve Fransa-Almanya maçının oynandığı Stade de France'ın yakınındaki bir barda bombalı saldırı gerçekleştirildiği de hatırlatılırken Paris'te aynı akşam başka intihar saldırılarının da gerçekleştirildiği ifade edildi.
Gazete ayrıca, Avrupa'da yaşanan saldırıların ardından ülkelerin ciddi endişeler yaşadığı hatta terör korkusu nedeniyle Belçika ve İspanya başta olmak üzere bazı ülkelerin hazırlık maçları düzenlemekten vazgeçtiği belirtildi.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:57
- İşte Galatasaray'ın toplam borcu
Toplam 7
Yorum
Baron Son 10 senede en cok sampiyonlugu olan klup gsray onun bile 1 milyar 600 milyon borcu varsa gsrayin yarisi kadar sampiyon olabilen avrupaya 3 sene gidememis en az 4 senede ilk turlarda elenmis ve her sene en az 70-80 milyon tl sirf taransfere para harcayan fenerbahcenin borcunu varin siz dusunun ben deyim 2 milyar tl siz deyin 2.5 milyar tl sirf dernek borcu 500 milyon tl olan bi klubun futbol klup borcunu ne kadar gizlensede 2 milyar ustu oldugunu tahmin etmek zor degil..
- Dursun Özbek müjdeyi verdi
Toplam 1
Yorum
Birol Gitmenle en büyük Müjdeyi vermis olursun.GS den Cacik yaptiniz !!!!
- Emre Çolak yoklaması
Toplam 13
Yorum
şakacılar 11 maç 1 gol 1 asist futbol bilgisi çok ya türkiyede oyüzden bütün klüpler borç batağında stoperler atıyo avrupada 11 maçta bi gol :) emre karakterli topçu olsa zaten bizde oynardı yetenek var ama karakter yok!!!!!!!
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