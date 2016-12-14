 ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu

    ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
    Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü'nü ve sarı-lacivertli yönetim kurulu üyesi 'i PFDK'ya sevk etti.

    HANGİ YÜZLE ÇIKACAKSIN!
    kulüp, Antalyaspor maçında taraftarının yol açtığı "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olaylarını" gerekçe gösterilerek, Kosif ise "sportmenliğe aykırı" açıklamaları" nedeni ile disiplin kuruluna sevk edildi. Kosif sosyal medyadan, "Silahsız tetikçi ! Hadi penaltıları yedin, nizami golü nasıl vermezsin be emek hırsızı! Bir daha maçımıza hangi yüzle çıkacaksın" paylaşımını yapmıştı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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