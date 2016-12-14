Şampiyonluk böyle gidiyor!
Fenerbahçe kaptanı, hakem odası kapısına kadar giderek Çakır’a, “Hocam, biz bağırmıyoruz, çağırmıyoruz ama artık yeter! Penaltılarımızı vermiyorsun, golümüzü iptal ediyorsun. Şampiyonluk işte böyle böyle gidiyor” diyerek sitemde bulundu.
BİR DAHA İZLEYİN
Çakır, Sow'a olduğu gibi Volkan'a da golü neden iptal ettiğini detaylı şekilde anlattı ama kaptan ikna olmadı. Tecrübeli kaleci, "Hocam tamam ama akşam eve gidince bir kez daha izle, sen de 'gol' diyeceksin" diyerek FIFA kokartlı hakeme çıkıştı. Çakır ise, "Ben izleyeceğim. Her zaman izlerim. Ama sen de izle. Sen de faul diyeceksin" yanıtını verdi.
SAKİN VE ÖLÇÜLÜ
Öfkesi geçmeyen Volkan, hakem odasının kapısına kadar giderek, ölçülü bir şekilde Çakır'a sitemini sürdürdü. "Hocam biz bağırmıyoruz, çağırmıyoruz ama artık yeter! Penaltılarımızı vermiyorsun, golümüzü iptal ediyorsun. Kaderimizle oynanıyor, şampiyonluk böyle böyle gidiyor" diye konuştu.
NEDEN HEP BİZİ BULUYOR!
Volkan Demirel, kararlarıyla maçın önüne geçen Cüneyt Çakır'a maçtan sonra "haklarını yediğini" söyledi. Kaptan serzenişini, "Hatalar nedense hep rakiplerin lehine, bizim ise aleyhimize oluyor" sözleriyle dile getirdi.
Emre BOL
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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