 Şampiyonluk böyle gidiyor! – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Şampiyonluk böyle gidiyor!

    Şampiyonluk böyle gidiyor!

    kaptanı, hakem odası kapısına kadar giderek Çakır’a, “Hocam, biz bağırmıyoruz, çağırmıyoruz ama artık yeter! Penaltılarımızı vermiyorsun, golümüzü iptal ediyorsun. Şampiyonluk işte böyle böyle gidiyor” diyerek sitemde bulundu.

    Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasının hakemi 'a bitiş düdüğünün ardından büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, etrafını sardıkları Çakır'a, "İki penaltımızı vermedin, bir de golümüz saymadın" diyerek isyan ettiler. En çok isyan edenler ise röveşata golü sayılmayan Moussa Sow ile Şener Özbayraklı ve kaptan oldu.

    BİR DAHA İZLEYİN
    Çakır, Sow'a olduğu gibi Volkan'a da golü neden iptal ettiğini detaylı şekilde anlattı ama kaptan ikna olmadı. Tecrübeli kaleci, "Hocam tamam ama akşam eve gidince bir kez daha izle, sen de 'gol' diyeceksin" diyerek FIFA kokartlı hakeme çıkıştı. Çakır ise, "Ben izleyeceğim. Her zaman izlerim. Ama sen de izle. Sen de faul diyeceksin" yanıtını verdi.

    SAKİN VE ÖLÇÜLÜ
    Öfkesi geçmeyen Volkan, hakem odasının kapısına kadar giderek, ölçülü bir şekilde Çakır'a sitemini sürdürdü. "Hocam biz bağırmıyoruz, çağırmıyoruz ama artık yeter! Penaltılarımızı vermiyorsun, golümüzü iptal ediyorsun. Kaderimizle oynanıyor, şampiyonluk böyle böyle gidiyor" diye konuştu.

    NEDEN HEP BİZİ BULUYOR!
    Volkan Demirel, kararlarıyla maçın önüne geçen Cüneyt Çakır'a maçtan sonra "haklarını yediğini" söyledi. Kaptan serzenişini, "Hatalar nedense hep rakiplerin lehine, bizim ise aleyhimize oluyor" sözleriyle dile getirdi.


    Emre BOL
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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