RvP de satılır

Cavani’ye alternatif arayan PSG’de Robin van Persie ismi gündemde. F.Bahçe yönetiminin değeri ödenirse RvP’ye onay vereceği belirtiliyor.

Fransa'nın saygın spor gazetesi L'Equipe, flaş bir iddia ortaya attı. Gazete, Edinson Cavani'ye alternatif olarak River Plate forması giyen Lucas Alario'yu gündeme alan ancak bu oyuncu için istenen ücreti astronomik bulan PSG'nin yeni arayışlara girdiğini yazdı.



7 ADAYDAN BİRİSİ DE O

Haberde, sportif direktör Patrick Kluivert'in, 7 kişilik yeni bir transfer listesi hazırladığı, listede Immobile (Torino), Aspas (Celta Vigo), Bacca (Milan), Tevez (Boca Juniors), Jonas (Benfica) ve Rashford (M.United) ile birlikte Robin van Persie'nin de yer aldığı duyuruldu. F.Bahçe yönetiminin, üst üste maçları çıkartamayan RvP'nin gidişine "değerini bulması" şartıyla izin vereceği konuşuluyor.



SADECE DÜZ KOŞU

Feyenoord maçı sonrası yapılan iki idmana katılmayan, Antalyaspor maçında ise riske edilmeyen Van Persie, dünkü antrenmanda düz koşu yaptı.