Rus basını F.Bahçe'yi favori görüyor
Rus spor basınında, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Fenerbahçe-Krasnodar eşleşmesinde, sarı-lacivertlilerin turu geçmeye daha yakın olduğu görüşü ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu belirten Vasilyev, "Türk ekibi mükemmel bir performans göstererek grubunu birinci sırada tamamladı. Krasnodar'ın maç yapmadığı dönemdeki form durumu karşılaşmalarda belirleyici rol olacak. Fenerbahçe, Manchester United karşılaşması da dahil sahasındaki tüm maçları kazandı. Seyircilerinin önünde çok güçlüler." ifadelerini kullandı.
Sport Express gazetesi yazarı Filip Papenkov ise, Fenerbahçe'nin turu geçme şansını yüzde 70 olarak gösterdi.
Geçen sezon Lokomotiv Moskova'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığı maçları takip ettiğini belirten Papenkov, "İstanbul'daki atmosfer etkileyiciydi. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Teknik direktör Dick Advocaat, Rus futbolunu biliyor. Tüm bu faktörleri göz önüne alırsak tur şansı yüzde 70 Fenerbahçe lehine" değerlendirmesinde bulundu.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:39
- Advocaat: Malzeme bu
Toplam 17
Yorum
Alemdar Rakiplerimizin bizden farki yok hatta kadro olarak dahada gerideler aradaki fark hakem faktörü FB'yi ince ince kiyiyorlar
- Advocaat: Malzeme bu
Toplam 17
Yorum
Alemdar Bu ligte sampiyonlugu MHK belirler oda bu sene BJK
- Suskun kral Aboubakar
Toplam 7
Yorum
bjk advers Onu izleme komitesi değil Sayın Fikret Orman izleyip (İZLEMEYİP ) aldı ! Kendisinin alacağı futbolcununda bundan iyi olması tamamen tesadüf olur ancak aldıkları meydanda kaçı doğru düzgün futbol oynayıp takıma girmiş ki zaten .
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