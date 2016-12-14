 Nikezic sözleşmesini feshetmedi, dövdüler – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Nikezic sözleşmesini feshetmedi, dövdüler

    Nikezic sözleşmesini feshetmedi, dövdüler

    Fener'in rakibi tam bir karanlık işlerin takımı.

    Takımın başı 2010 yılında Karadağlı oyuncu Nikola Nikezic ile derde girdi. Çünkü takım devre arasında Nikezic'in sözleşmesini feshedip yerine başka birini almak istedi. Karadağlı oyuncu bunu reddedince, iki silahlı saldırgan tarafından dövüldü ve kabul etmek zorunda kaldı. Nikezic daha sonra dayak fotoğraflarını FIFA'ya ulaştırınca , futbolcuya 185 bin euro ceza ödemek zorunda kaldı.

    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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