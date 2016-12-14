 Lens’te oynamama şüphesi – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Lens’te oynamama şüphesi

    Lens’te oynamama şüphesi
    Antalya'da 76'ncı dakikada oyundan alınan Jeremain Lens'ten kötü hüber var. Hollandalı futbolcunun, baldırındaki ağrı nedeniyle pazartesi günkü Gençlerbirliği karşılaşmasındaa oynamasının şüpheli olduğu öğrenildi. Lens, yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle haftalarca formasından uzak kalmıştı
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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