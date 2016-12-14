 Hayalleri gerçek yaptılar – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Hayalleri gerçek yaptılar

    Hayalleri gerçek yaptılar
    Samandıra'nın dün çok özel konukları vardı. Bir Dilek Tut Derneği'nden gelen çocuk taraftarlar, antrenman öncesi sarılacivertli oyuncularla bir araya geldi. Misafirleriyle yakından ilgilenen futbolcular, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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