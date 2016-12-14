Hayalleri gerçek yaptılar

Samandıra'nın dün çok özel konukları vardı. Bir Dilek Tut Derneği'nden gelen çocuk taraftarlar, antrenman öncesi sarılacivertli oyuncularla bir araya geldi. Misafirleriyle yakından ilgilenen futbolcular, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.