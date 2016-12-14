Güçlü ve bol yıldızlı
Rus basını, Fenerbahçe eşleşmesi için Krasnodar’ın en zor kurayı çektiğini belirtti. “Advocaat’ın takımı güçlü olduğu kadar yıldızlara da sahip” denildi.
Kommersant gazetesi de Kanarya'nın kadro yapısı ve oyun düzeniyle ilgili "Dick Advocaat'ın takımı, güçlü olduğu kadar yıldız oyunculara da sahip" ifadelerini kullandı. KP gazetesi de F.Bahçe ve Krasnodar arasında 23 Şubat'taki rövanş maçının 1 gün öne alınması detayını öne çıkartarak, Rus ekibinin kuruluş gününde tur için sahaya çıkacağı bilgisini paylaştı.
'TÜRKLERLE OYNAMAK ZOR'
Kuban-24 kanalı, Krasnodar'ın hocası Igor Shalimov'un kura yorumunu yayınladı. Haberde Shalimov'un "Türklerle deplasmanda oynamak çok zor. Taraftarlar takımları için inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Daha kolay bir kura çekebilirdik" ifadesi dikkat çekti.
'ÇOK İYİ BİR KADROLARI VAR'
Krasnodar'ın orta saha oyuncularından Yuri Gazinski de "F.Bahçe zor bir rakip. Çok sayıda tanınan oyuncunun yer aldığı iyi bir kadroya sahip" dedi. Brezilyalı futbolcu Joaozinho da özellikle İstanbul'daki karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı.
'F.BAHÇE AÇIK ARA FAVORİ'
Rus ekibinin bir başka orta sahası Dmitri Torbinski de F.Bahçe'yi tura yakın görüyor. Sports.ru sitesine konuşan Torbinski "Eşleşmenin favorisi açık bir şekilde F.Bahçe. Kendi gruplarını Manchester United'ın önünde bitirdiler" değerlendirmesini yaptı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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