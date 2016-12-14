 Güçlü ve bol yıldızlı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Güçlü ve bol yıldızlı

    Güçlü ve bol yıldızlı

    Rus basını, eşleşmesi için ’ın en zor kurayı çektiğini belirtti. “Advocaat’ın takımı güçlü olduğu kadar yıldızlara da sahip” denildi.

    'nin ile eşleşmesi, Rus basınında geniş yer buldu. Futbol kanalları ve gazetelerde F.Bahçe hakkında detaylı analizler ve değerlendirmeler yapıldı. İzvestia gazetesinde Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi ve sarı-lacivertlilerin geçen sene aynı turda L. Moskova'yı elediği hatırlatıldı. Ayrıca F.Bahçe'nin oldukça güçlü ve Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olduğu yazıldı.

    Kommersant gazetesi de Kanarya'nın kadro yapısı ve oyun düzeniyle ilgili "Dick Advocaat'ın takımı, güçlü olduğu kadar yıldız oyunculara da sahip" ifadelerini kullandı. KP gazetesi de F.Bahçe ve Krasnodar arasında 23 Şubat'taki rövanş maçının 1 gün öne alınması detayını öne çıkartarak, Rus ekibinin kuruluş gününde tur için sahaya çıkacağı bilgisini paylaştı.

    'TÜRKLERLE OYNAMAK ZOR'
    Kuban-24 kanalı, Krasnodar'ın hocası Igor Shalimov'un kura yorumunu yayınladı. Haberde Shalimov'un "Türklerle deplasmanda oynamak çok zor. Taraftarlar takımları için inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Daha kolay bir kura çekebilirdik" ifadesi dikkat çekti.

    'ÇOK İYİ BİR KADROLARI VAR'
    Krasnodar'ın orta saha oyuncularından Yuri Gazinski de "F.Bahçe zor bir rakip. Çok sayıda tanınan oyuncunun yer aldığı iyi bir kadroya sahip" dedi. Brezilyalı futbolcu Joaozinho da özellikle İstanbul'daki karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı.

    'F.BAHÇE AÇIK ARA FAVORİ'
    Rus ekibinin bir başka orta sahası Dmitri Torbinski de F.Bahçe'yi tura yakın görüyor. Sports.ru sitesine konuşan Torbinski "Eşleşmenin favorisi açık bir şekilde F.Bahçe. Kendi gruplarını Manchester United'ın önünde bitirdiler" değerlendirmesini yaptı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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