 Fenerbahçe’nin konuğu USK Prag – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe’nin konuğu

    Fenerbahçe’nin konuğu USK Prag
    , FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 6. karşılaşmasında bugün Çek Cumhuriyeti temsilcisi USK Prag ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 5 haftada dörder galibiyet ve birer yenilgileri bulunan iki ekibin , 9'ar puanı bulunuyor. Metro Enerji Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Fenerbahçe TV canlı olarak ekranlara getirecek.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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