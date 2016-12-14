Fenerbahçe, Diyarbakır deplasmanında
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Diyarbakır'a, Süper Lig'de az süre bulan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile gitmesi bekleniyor.
Seyrantepe Spor Kompleksi·'nde yapılacak maç saat 14.15'te başlayacak. Müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Diyarbakır seyahati günübirlik
Fenerbahçe kafilesi, Diyarbakır'a günübirlik gidecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak sarı-lacivertli ekip, geceyi İstanbul'da geçirecek. Yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla kente gidecek Fenerbahçe, müsabakadan sonra İstanbul'a dönecek.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:43
- Hayatımdaki en güzel şey G.Saray
Toplam 1
Yorum
1905 Riekerink Beyyy Adamsınn
- İspanya’dan sonra rota Fransa
Toplam 2
Yorum
DOBRA DOBRA Nerde Youtubedan, Play Stationdan futbolcu bakan Scout Ekibi? Nerde Otel Lobisi çocuğu Nevzat efendi? Yazıklar olsun..
- İspanya’dan sonra rota Fransa
Toplam 2
Yorum
61Mustafa Futbolcu alıp bir süre sonra paramızı çöpe atmayalım. Dikkatli transfer lütfen.
Fenerbahçe, Diyarbakır deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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