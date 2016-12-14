Fenerbahçe, Diyarbakır deplasmanında

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği ile yaptığı Türkiye Kupası grubundaki ilk maçını evinde 2-1 kaybetti. Diyarbakır temsilcisi ise ilk maçında deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'a 2-1 yenildi.

Fenerbahçe'nin Diyarbakır'a, Süper Lig'de az süre bulan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile gitmesi bekleniyor.

Seyrantepe Spor Kompleksi·'nde yapılacak maç saat 14.15'te başlayacak. Müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Diyarbakır seyahati günübirlik

Fenerbahçe kafilesi, Diyarbakır'a günübirlik gidecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak sarı-lacivertli ekip, geceyi İstanbul'da geçirecek. Yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla kente gidecek Fenerbahçe, müsabakadan sonra İstanbul'a dönecek.