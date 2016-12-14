 Emre Çolak yoklaması – Fotomaç – 14 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    yoklaması

    Emre Çolak yoklaması

    İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin eski Galatasaraylı için ile görüştüğünü duyurdu.

    İspanya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Cadena Cope radyosu, sezon başında bedelsiz olarak 'ya giden eski G.Saraylı Emre Çolak için 'nin nabız yokladığını duyurdu. Haberde Deportivo ile görüşen sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibinin 10 milyon euro istemesi üzerine bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü. 25 yaşındaki Emre, bu sezon Deportivo'da 11 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Çolak yoklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle