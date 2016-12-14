 Bu rekor kırılmazdı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Bu rekor kırılmazdı

    Bu rekor kırılmazdı

    Antalya'daki röveşata golü tarafından "Faul gerekçesiyle sayılmayan , çok üzgün. Çakır iptal etmeseydi, Antalyaspor'a attığı gol kariyerindeki 8. röveşata golü olacaktı.

    Son 5 golünden 3'ünü röveşatayla atarak tekrarı zor bir başarı elde eden Senegalli yıldız, bu başarısını daha da geliştirme ve belki de Guinnes Rekorlar Kitabı'na geçme fırsatından oldu.

    DEMBA BA: GOLDÜ MUSA!
    Röveşatası güme giden Sow'u, maçtan sonra yakın dostu Demba Ba'nın arayarak teselli ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı eski yıldızın, "Sakın üzülme, ben bunu gol sayıyorum. Hakem hatalıydı" diyerek vatandaşı Sow'a destek verdiği belirtildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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