Bu rekor kırılmazdı

Antalya'daki röveşata golü Cüneyt Çakır tarafından "Faul gerekçesiyle sayılmayan Moussa Sow, çok üzgün. Çakır iptal etmeseydi, Antalyaspor'a attığı gol kariyerindeki 8. röveşata golü olacaktı.

Son 5 golünden 3'ünü röveşatayla atarak tekrarı zor bir başarı elde eden Senegalli yıldız, bu başarısını daha da geliştirme ve belki de Guinnes Rekorlar Kitabı'na geçme fırsatından oldu.



DEMBA BA: GOLDÜ MUSA!

Röveşatası güme giden Sow'u, maçtan sonra yakın dostu Demba Ba'nın arayarak teselli ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı eski yıldızın, "Sakın üzülme, ben bunu gol sayıyorum. Hakem hatalıydı" diyerek vatandaşı Sow'a destek verdiği belirtildi.