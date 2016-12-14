Advocaat: Malzeme bu
Galibiyete rağmen Feyenoord maçında telaşlanmaya başlayan sarı-lacivertli teknik direktörün korktuğu başına geldi, Antalyaspor çelmeyi taktı. Advocaat, “Dar rotasyonla ancak bu kadar oluyor” dedi.
Gelinen nokta, Dick Advocaat için ise sürpriz olmadı. Hollandalı teknik adamı, kazanılmasına rağmen Feyenoord maçı sonrası sıkıntı basmaya başlamıştı zaten. "Belki kazandık ama futbolumuz geliştirmeliyiz" diyerek her an başlarına bir felaket gelebileceğinin mesajlarını vermişti kurt hoca.
TRANSFER GEREK
Korktuğu da oldu... Fenerbahçe, tutuk bir futbol sergilediği maçta Antalyaspor'a yenildi. Bu maçta her ne kadar hakem Cüneyt Çakır'ın kararları eleştirilse de, Advocaat olaya bu pencereden bakmamayı tercih etti. Yaptığı özeleştiride, "Tamam, hakem kötüydü ama yenilginin nedeni hakem değil biziz" dedi.
Advocaat'ın yardımcılarıyla yaptığı durum değerlendirmesinde ise kadro kalitesinin yetersizliğinin altını çizdiği, belli bir oyuncu grubunun dışında takıma yardımcı olan futbolcu sayısının azlığından şikayet ettiği bildirilirken, "Kimse bizden mucize beklemesin. Dar rotasyonla ancak bu kadar oluyor. Devre arasında transfer yapmazsak işimiz daha da zorlaşabilir" dediği vurgulandı.
SOW BİLE!
Hollandalı hocanın Van der Wiel, Salih, Stoch, Emenike, Fernandao ve Volkan Şen'den çok şikayetçi olduğu, Aatif'ın maç çevirecek kapasitede olmadığını düşündüğü, katkı vermesine rağmen Sow'un da "kurtarıcı" rolünü oynayamadığından şikayet ettiği ifade edildi.
14 MAÇIN 4'ÜNDE GOL ATAMADI
Fenerbahçe, 5 puan kaybettiği Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol de atmayı beceremedi. Kanarya'nın 14 haftası geride kalan ligde gol atamadığı diğer iki takım ise Kadıköy'de aynı sonuçla (1-0) mağlup olduğu Başakşehir ve Bursaspor.
ADVOCAAT, RUSYA'YI ÖZLEMİŞ
Rusya'da Zenit'i ve Rus Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat, Sport Express gazetesine verdiği demeçte, Fenerbahçe-Krasnodar eşleşmesi hakkında konuştu. Rusya'ya dönmeyi dört gözle beklediğini bildiren Hollandalı teknik adam, "Orada çok unutulmaz anlar yaşadım. Ama şimdi güzel anılarla oyalanma vakti değil" ifadesini kullandı.
Emre BOL
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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