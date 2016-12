Advocaat: Malzeme bu

F.Bahçe, Antalyaspor mağlubiyetiyle ligde 10 hafta sonra sıfır çekerken, Beşiktaş beraberliğinin ardından gelen bu kayıp, sarı- lacivertlileri bir anda zirveden 7 puan geriye düşürdü. Her şey iyi giderken iki haftada yaşanan 5 puan kayıp, sarılacivertli renklere gönül veren herkesi şok etti.Gelinen nokta, Dick Advocaat için ise sürpriz olmadı. Hollandalı teknik adamı, kazanılmasına rağmen Feyenoord maçı sonrası sıkıntı basmaya başlamıştı zaten. "Belki kazandık ama futbolumuz geliştirmeliyiz" diyerek her an başlarına bir felaket gelebileceğinin mesajlarını vermişti kurt hoca.Korktuğu da oldu... Fenerbahçe, tutuk bir futbol sergilediği maçta Antalyaspor'a yenildi. Bu maçta her ne kadar hakem Cüneyt Çakır'ın kararları eleştirilse de, Advocaat olaya bu pencereden bakmamayı tercih etti. Yaptığı özeleştiride, "Tamam, hakem kötüydü ama yenilginin nedeni hakem değil biziz" dedi.Advocaat'ın yardımcılarıyla yaptığı durum değerlendirmesinde ise kadro kalitesinin yetersizliğinin altını çizdiği, belli bir oyuncu grubunun dışında takıma yardımcı olan futbolcu sayısının azlığından şikayet ettiği bildirilirken, "Kimse bizden mucize beklemesin. Dar rotasyonla ancak bu kadar oluyor. Devre arasında transfer yapmazsak işimiz daha da zorlaşabilir" dediği vurgulandı.Hollandalı hocanın Van der Wiel, Salih, Stoch, Emenike, Fernandao ve Volkan Şen'den çok şikayetçi olduğu, Aatif'ın maç çevirecek kapasitede olmadığını düşündüğü, katkı vermesine rağmen Sow'un da "kurtarıcı" rolünü oynayamadığından şikayet ettiği ifade edildi.Fenerbahçe, 5 puan kaybettiği Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol de atmayı beceremedi. Kanarya'nın 14 haftası geride kalan ligde gol atamadığı diğer iki takım ise Kadıköy'de aynı sonuçla (1-0) mağlup olduğu Başakşehir ve Bursaspor.Rusya'da Zenit'i ve Rus Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat, Sport Express gazetesine verdiği demeçte, Fenerbahçe-Krasnodar eşleşmesi hakkında konuştu. Rusya'ya dönmeyi dört gözle beklediğini bildiren Hollandalı teknik adam, "Orada çok unutulmaz anlar yaşadım. Ama şimdi güzel anılarla oyalanma vakti değil" ifadesini kullandı.