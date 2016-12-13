Yekta’dan 2 yıllık gol

Antalyaspor'a zaferi getiren golü yaklaşık 25 metreden attığı füzeyle getiren Yekta, uzun süreli gol orucunu da bozdu.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan gelen 31 yaşındaki orta saha en son 12 Nisan 2014'te sarı-kırmızılı formayla Sivasspor ağlarını havalandırmıştı.



İLK YARIDA 2 GOL YEDİLER

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde oynadığı 13 maçta ilk yarılarda sadece 2 gol yedi. Antalya, Beşiktaş ve Başakşehir'e kalesini kapatamazken, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada da ilk yarıyı gol yemeden tamamladı. İlginç olan ise F.Bahçe'nin 15'le ilk yarıların en çok gol atan takımı olması.



SON 6 HAFTANIN EN İYİSİ

Rıza Çalımbay'la şaha kalkan Antalya, bunu istatistiklere de fazlasıyla yansıtmayı başardı.

Ligin son 6 haftasında en çok top puan toplayan takım 16'yla kırmızı-beyazlılar oldu. Akdeniz ekibi son 6 karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek müthiş bir seriye imza attı.