 Penaltı isyanı! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Penaltı isyanı!

    Penaltı isyanı!

    Kanarya 53. dakikada Diego’nun eliyle oynadığını, 59’da ise Zeki’nin Alper’i çektiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Çakır “Devam” dedi

    Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler hakem Cüneyt Çakır'ın yönetiminden bir hayli şikayetçiydi. Kanarya özellikle iki pozisyonda penaltılarının verilmediğini savundu.

    MAÇ SONU TEPKİ
    Fenerbahçe'nin ilk itirazı 53. dakikada yaşandı. Lens'in ortasında Sow topa dokundu. Meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Diego aynı anda Fenerbahçeli Moussa Sow'a da bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular 'ın yanına giderek bu pozisyonun "Yüzde 100 penaltı" olduğunu ifade ettiler ancak FIFA kokartlı hakem müdahale olmadığını belirterek "Devam" dedi. Bu pozisyondan 6 dakika sonra Çakır'ın bir kararı daha çok eleştirildi. Alper Potuk ceza sahasının köşesinde topla buluştu. Bu sırada Zeki'nin formasını çekmesiyle kendini yerde buldu. Ancak Çakır bu pozisyonda da herhangi bir faul olmadığını belirterek oyunu sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda da Cüneyt Çakır'ın yanına giderek mutlak gollerinin ve penaltılarının verilmediğini belirtip isyanda bulundular.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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