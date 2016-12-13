Penaltı isyanı!
Kanarya 53. dakikada Diego’nun eliyle oynadığını, 59’da ise Zeki’nin Alper’i çektiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Çakır “Devam” dedi
Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler hakem Cüneyt Çakır'ın yönetiminden bir hayli şikayetçiydi. Kanarya özellikle iki pozisyonda penaltılarının verilmediğini savundu.
MAÇ SONU TEPKİ
Fenerbahçe'nin ilk itirazı 53. dakikada yaşandı. Lens'in ortasında Sow topa dokundu. Meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Diego aynı anda Fenerbahçeli Moussa Sow'a da bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular Cüneyt Çakır'ın yanına giderek bu pozisyonun "Yüzde 100 penaltı" olduğunu ifade ettiler ancak FIFA kokartlı hakem müdahale olmadığını belirterek "Devam" dedi. Bu pozisyondan 6 dakika sonra Çakır'ın bir kararı daha çok eleştirildi. Alper Potuk ceza sahasının köşesinde topla buluştu. Bu sırada Zeki'nin formasını çekmesiyle kendini yerde buldu. Ancak Çakır bu pozisyonda da herhangi bir faul olmadığını belirterek oyunu sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda da Cüneyt Çakır'ın yanına giderek mutlak gollerinin ve penaltılarının verilmediğini belirtip isyanda bulundular.
MAÇ SONU TEPKİ
Fenerbahçe'nin ilk itirazı 53. dakikada yaşandı. Lens'in ortasında Sow topa dokundu. Meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Diego aynı anda Fenerbahçeli Moussa Sow'a da bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular Cüneyt Çakır'ın yanına giderek bu pozisyonun "Yüzde 100 penaltı" olduğunu ifade ettiler ancak FIFA kokartlı hakem müdahale olmadığını belirterek "Devam" dedi. Bu pozisyondan 6 dakika sonra Çakır'ın bir kararı daha çok eleştirildi. Alper Potuk ceza sahasının köşesinde topla buluştu. Bu sırada Zeki'nin formasını çekmesiyle kendini yerde buldu. Ancak Çakır bu pozisyonda da herhangi bir faul olmadığını belirterek oyunu sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda da Cüneyt Çakır'ın yanına giderek mutlak gollerinin ve penaltılarının verilmediğini belirtip isyanda bulundular.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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