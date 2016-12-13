Dünyanın en lüks stadı
Krasnodar, maçlarını yapımı yeni biten Krasnodar Arena’da yapıyor 34 bin kapasiteli stadyum, ‘dünyanın en lüks stadı’ unvanına sahip...
F.Bahçe, Krasnodar'la 16 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı ilk maçı, ultra lüks bir statta oynayacak. Gerektiğinde 40 bin kapasiteye çıkan 34 bin 300 kapasiteli Krasnodar Arena, soyunma odalarındaki ultra lüks konfordan, ısıtmalı ve soğutmalı seyirci koltuklarına, çim zemininden stadın iç kısmını saran dev LED ekranına kadar tam bir teknoloji ve estetik harikası.
Dışarda hava sıcaklığı -25 iken stat içerisinde ısıyı +10'dereceye kadar çıkarabilen ısıtma sistemi var. Soyunma odalarında sauna sistemleri, jakuzi ve hamamlar mevcut. VİP statta maçların izlenebileceği özel restoranlı salonlar bile var. Kolezyum gibi tasarlanan Krasnodar Arena farklı kılan bir özellik de 5 bin metrekarelik yüzeye sahip devasa medya ekranı.
Dışarda hava sıcaklığı -25 iken stat içerisinde ısıyı +10'dereceye kadar çıkarabilen ısıtma sistemi var. Soyunma odalarında sauna sistemleri, jakuzi ve hamamlar mevcut. VİP statta maçların izlenebileceği özel restoranlı salonlar bile var. Kolezyum gibi tasarlanan Krasnodar Arena farklı kılan bir özellik de 5 bin metrekarelik yüzeye sahip devasa medya ekranı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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