 Dünyanın en lüks stadı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Dünyanın en lüks stadı

    Dünyanın en lüks stadı

    , maçlarını yapımı yeni biten ’da yapıyor 34 bin kapasiteli stadyum, ‘dünyanın en lüks stadı’ unvanına sahip...

    F.Bahçe, 'la 16 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı ilk maçı, ultra lüks bir statta oynayacak. Gerektiğinde 40 bin kapasiteye çıkan 34 bin 300 kapasiteli Krasnodar Arena, soyunma odalarındaki ultra lüks konfordan, ısıtmalı ve soğutmalı seyirci koltuklarına, çim zemininden stadın iç kısmını saran dev LED ekranına kadar tam bir teknoloji ve estetik harikası.

    Dışarda hava sıcaklığı -25 iken stat içerisinde ısıyı +10'dereceye kadar çıkarabilen ısıtma sistemi var. Soyunma odalarında sauna sistemleri, jakuzi ve hamamlar mevcut. VİP statta maçların izlenebileceği özel restoranlı salonlar bile var. Kolezyum gibi tasarlanan Krasnodar Arena farklı kılan bir özellik de 5 bin metrekarelik yüzeye sahip devasa medya ekranı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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