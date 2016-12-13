 Dünkü çocuk – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Dünkü çocuk

    Dünkü çocuk

    Üçüncü kez Avrupa vitrinine çıkan Rus ekibi, ilk kez bir Türk takımına rakip oldu. İlk maç 16 Şubat’ta deplasmanda, ikinci maç 22 Şubat’ta Kadıköy’de.

    , son 32 turunda Rusya'nın takımı ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 22 Şubat Çarşamba günü Kadıköy'de oynayacak. İlk kez bir Türk takımı ile eşleşen Krasnodar, 8 sene önce kurulmasına rağmen, Avrupa kupalarında 3. kez mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nde 2014-15'te grubunda 3. olup elenen Rus ekibi, geçen sezon ise Dortmund'un önünde grubunu birinci bitirip son 32'ye kaldı. Bu turda Sparta Prag'a iki maçta de yenilip elendi.



    RUSYA LİGİ TATİLDE
    Avrupa Ligi'ne bu sezon üçüncü ön eleme turundan katılan Krasnodar, Malta'nın Birkirkara takımını 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçerek playoff turuna yükseldi. Play-off'ta Arnavutluk temsilcisi Partizani'yi 4-0 (evinde) ve 0-0'la eleyip gruplara kalan Krasnodar, Salzburg, Nice ve Schalke 04'ün yer aldığı I Grubu'nu 7 puan ve averajla Salzburg'un önünde ikinci bitirip son 32'ye kaldı. Rusya Premier Ligi'nde 17 maçta 28 puan toplayan Krasnodar, 5. sırada... S.Moskova'nın 40 puanla lider olduğu Rus Ligi şu anda tatil; ikinci yarı ise 2017'nin mart ayında başlayacak.



    KÜNYESİ
    Kuruluş: 22 Şubat 2008
    Renkleri: Yeşil-Siyah
    Stadı: Krasnodar Arena
    Kadro değeri: 93 milyon euro
    Başkanı: Sergei Galitsky
    Başarıları: Yok



    POT: ZOR BİR RAKİP
    Sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Cor Pot, Krasnodar'ın kolay bir rakip olmadığına vurgu yaparak, "Krasnodar, Rusya'nın zor takımlarından biri. Zor bir rakip çektik ancak şansımız mutlaka var" dedi. Zenit'te çalıştıkları dönemden bu yana Rusya Ligi'nin değiştiğini söyleyen Pot, "Biz orada çalışalı 8-9 yıl oldu. Zenit nasıl değiştiyse, onlar da değişmiştir" dedi.

    JOAZİNHO VE SMOLOV'A DİKKAT!
    Krasnodar'ın kadrosunda en çok dikkat edilmesi gereken oyuncu, Brezilyalı Joazinho... Sol kanatta görev yapan ve bu sezon 10 Avrupa kupası maçında 5 gol atan sambacı, 10 milyon euro'luk değeriyle takımının en pahalısı. Rus ekibinin en golcü ismi ise 18 maçta 15 gol atan (12'si lig, 6'sı Avrupa) başarısını gösteren Fedor Smolov. Ari de tehlikeli bir isim.



    'F.BAHÇE DİŞİMİZE GÖRE'
    Krasnodar'ın futbol direktörü Alex Zilin, F.Bahçe ile oynayacakları maçların çekişmeli geçeceğini söyledi. Zilin, "İyi bir kura ve F.Bahçe dişimize göre. Şubat ayındaki maç sezonun ilk maçı olacak. Rakibimizin bu dönemde ligi devam edecek ve hazır olacaklardır. O zamana kadar çok iyi hazırlanmalıyız. Kampta bu maça çalışacağız ve F.Bahçe'nin oyun tarzındaki takımlar ile maç yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

    BU ARKADAŞLARI ELERİZ
    Bu arkadaşları eleriz F.Bahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Krasnodar eşleşmesiyle ilgili açıklamasında, "Kimin çıktığı önemli değil. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Hedefimiz final. Biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında Stockholm'de olacağız. O yüzden bu arkadaşları da eleriz diye düşünüyorum" diye konuştu. Balaban, kura çekimine Osmanlıspor yönetiminin getirdiği Türk bayrağı rozeti ve siyah kurdele ile katıldı.

    GASİNSKİ: TATMİN EDİCİ
    Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Yuri Gasinski, kurada Fenerbahçe'nin çıkmasının kendileri için tatmin edici olduğunu söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Bu aşamada daha kötüsü de olabilirdi. O yüzden iyi bir eşleşme. İyi çalışmalı ve bu maçlara hazır olmalıyız" ifadesini kullandı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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