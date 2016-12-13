Dünkü çocuk
Üçüncü kez Avrupa vitrinine çıkan Rus ekibi, ilk kez bir Türk takımına rakip oldu. İlk maç 16 Şubat’ta deplasmanda, ikinci maç 22 Şubat’ta Kadıköy’de.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımı ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 22 Şubat Çarşamba günü Kadıköy'de oynayacak. İlk kez bir Türk takımı ile eşleşen Krasnodar, 8 sene önce kurulmasına rağmen, Avrupa kupalarında 3. kez mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nde 2014-15'te grubunda 3. olup elenen Rus ekibi, geçen sezon ise Dortmund'un önünde grubunu birinci bitirip son 32'ye kaldı. Bu turda Sparta Prag'a iki maçta de yenilip elendi.
RUSYA LİGİ TATİLDE
Avrupa Ligi'ne bu sezon üçüncü ön eleme turundan katılan Krasnodar, Malta'nın Birkirkara takımını 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçerek playoff turuna yükseldi. Play-off'ta Arnavutluk temsilcisi Partizani'yi 4-0 (evinde) ve 0-0'la eleyip gruplara kalan Krasnodar, Salzburg, Nice ve Schalke 04'ün yer aldığı I Grubu'nu 7 puan ve averajla Salzburg'un önünde ikinci bitirip son 32'ye kaldı. Rusya Premier Ligi'nde 17 maçta 28 puan toplayan Krasnodar, 5. sırada... S.Moskova'nın 40 puanla lider olduğu Rus Ligi şu anda tatil; ikinci yarı ise 2017'nin mart ayında başlayacak.
KÜNYESİ
Kuruluş: 22 Şubat 2008
Renkleri: Yeşil-Siyah
Stadı: Krasnodar Arena
Kadro değeri: 93 milyon euro
Başkanı: Sergei Galitsky
Başarıları: Yok
POT: ZOR BİR RAKİP
Sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Cor Pot, Krasnodar'ın kolay bir rakip olmadığına vurgu yaparak, "Krasnodar, Rusya'nın zor takımlarından biri. Zor bir rakip çektik ancak şansımız mutlaka var" dedi. Zenit'te çalıştıkları dönemden bu yana Rusya Ligi'nin değiştiğini söyleyen Pot, "Biz orada çalışalı 8-9 yıl oldu. Zenit nasıl değiştiyse, onlar da değişmiştir" dedi.
JOAZİNHO VE SMOLOV'A DİKKAT!
Krasnodar'ın kadrosunda en çok dikkat edilmesi gereken oyuncu, Brezilyalı Joazinho... Sol kanatta görev yapan ve bu sezon 10 Avrupa kupası maçında 5 gol atan sambacı, 10 milyon euro'luk değeriyle takımının en pahalısı. Rus ekibinin en golcü ismi ise 18 maçta 15 gol atan (12'si lig, 6'sı Avrupa) başarısını gösteren Fedor Smolov. Ari de tehlikeli bir isim.
'F.BAHÇE DİŞİMİZE GÖRE'
Krasnodar'ın futbol direktörü Alex Zilin, F.Bahçe ile oynayacakları maçların çekişmeli geçeceğini söyledi. Zilin, "İyi bir kura ve F.Bahçe dişimize göre. Şubat ayındaki maç sezonun ilk maçı olacak. Rakibimizin bu dönemde ligi devam edecek ve hazır olacaklardır. O zamana kadar çok iyi hazırlanmalıyız. Kampta bu maça çalışacağız ve F.Bahçe'nin oyun tarzındaki takımlar ile maç yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
BU ARKADAŞLARI ELERİZ
Bu arkadaşları eleriz F.Bahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Krasnodar eşleşmesiyle ilgili açıklamasında, "Kimin çıktığı önemli değil. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Hedefimiz final. Biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında Stockholm'de olacağız. O yüzden bu arkadaşları da eleriz diye düşünüyorum" diye konuştu. Balaban, kura çekimine Osmanlıspor yönetiminin getirdiği Türk bayrağı rozeti ve siyah kurdele ile katıldı.
GASİNSKİ: TATMİN EDİCİ
Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Yuri Gasinski, kurada Fenerbahçe'nin çıkmasının kendileri için tatmin edici olduğunu söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Bu aşamada daha kötüsü de olabilirdi. O yüzden iyi bir eşleşme. İyi çalışmalı ve bu maçlara hazır olmalıyız" ifadesini kullandı.
RUSYA LİGİ TATİLDE
Avrupa Ligi'ne bu sezon üçüncü ön eleme turundan katılan Krasnodar, Malta'nın Birkirkara takımını 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçerek playoff turuna yükseldi. Play-off'ta Arnavutluk temsilcisi Partizani'yi 4-0 (evinde) ve 0-0'la eleyip gruplara kalan Krasnodar, Salzburg, Nice ve Schalke 04'ün yer aldığı I Grubu'nu 7 puan ve averajla Salzburg'un önünde ikinci bitirip son 32'ye kaldı. Rusya Premier Ligi'nde 17 maçta 28 puan toplayan Krasnodar, 5. sırada... S.Moskova'nın 40 puanla lider olduğu Rus Ligi şu anda tatil; ikinci yarı ise 2017'nin mart ayında başlayacak.
KÜNYESİ
Kuruluş: 22 Şubat 2008
Renkleri: Yeşil-Siyah
Stadı: Krasnodar Arena
Kadro değeri: 93 milyon euro
Başkanı: Sergei Galitsky
Başarıları: Yok
POT: ZOR BİR RAKİP
Sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Cor Pot, Krasnodar'ın kolay bir rakip olmadığına vurgu yaparak, "Krasnodar, Rusya'nın zor takımlarından biri. Zor bir rakip çektik ancak şansımız mutlaka var" dedi. Zenit'te çalıştıkları dönemden bu yana Rusya Ligi'nin değiştiğini söyleyen Pot, "Biz orada çalışalı 8-9 yıl oldu. Zenit nasıl değiştiyse, onlar da değişmiştir" dedi.
JOAZİNHO VE SMOLOV'A DİKKAT!
Krasnodar'ın kadrosunda en çok dikkat edilmesi gereken oyuncu, Brezilyalı Joazinho... Sol kanatta görev yapan ve bu sezon 10 Avrupa kupası maçında 5 gol atan sambacı, 10 milyon euro'luk değeriyle takımının en pahalısı. Rus ekibinin en golcü ismi ise 18 maçta 15 gol atan (12'si lig, 6'sı Avrupa) başarısını gösteren Fedor Smolov. Ari de tehlikeli bir isim.
'F.BAHÇE DİŞİMİZE GÖRE'
Krasnodar'ın futbol direktörü Alex Zilin, F.Bahçe ile oynayacakları maçların çekişmeli geçeceğini söyledi. Zilin, "İyi bir kura ve F.Bahçe dişimize göre. Şubat ayındaki maç sezonun ilk maçı olacak. Rakibimizin bu dönemde ligi devam edecek ve hazır olacaklardır. O zamana kadar çok iyi hazırlanmalıyız. Kampta bu maça çalışacağız ve F.Bahçe'nin oyun tarzındaki takımlar ile maç yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
BU ARKADAŞLARI ELERİZ
Bu arkadaşları eleriz F.Bahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Krasnodar eşleşmesiyle ilgili açıklamasında, "Kimin çıktığı önemli değil. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Hedefimiz final. Biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında Stockholm'de olacağız. O yüzden bu arkadaşları da eleriz diye düşünüyorum" diye konuştu. Balaban, kura çekimine Osmanlıspor yönetiminin getirdiği Türk bayrağı rozeti ve siyah kurdele ile katıldı.
GASİNSKİ: TATMİN EDİCİ
Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Yuri Gasinski, kurada Fenerbahçe'nin çıkmasının kendileri için tatmin edici olduğunu söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Bu aşamada daha kötüsü de olabilirdi. O yüzden iyi bir eşleşme. İyi çalışmalı ve bu maçlara hazır olmalıyız" ifadesini kullandı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Dünkü çocuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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