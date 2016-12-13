 Derin darbe – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Derin darbe

    Derin darbe

    Avrupa yorgunu Kanarya, beklenen futbolunun uzağındaydı. Bir golü ‘faul’ gerekçesi ile sayılmayan, bir topu direkten auta giden F.Bahçe, Yekta’nın füzesiyle yıkıldı

    Süper Lig'de zirve takibinde olan , Antalya deplasmanında 1-0 kaybederek, lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü. Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile Hollanda'da zorlu bir maça çıkan sarı-lacivertlilerde yorgunluk gözlenirken, Rıza Çalımbay ile coşan Antalyaspor bu durumu fırsata çevirmeyi bildi. 6'da Lens'in frikiği Fornezzi'de kaldı. 11'de Danilo'nun kafasını Volkan iki hamlede kontrol etti.

    JOSEF'TEN MÜTHİŞ VOLE
    28'de Eto'o'nun şutunu Volkan ayakları ile uzaklaştırdı. 49'da Lens'in serbest atışında top üst direkten auta gitti. 58'de Eto'o'nun şutu direği sıyırdı. 65'te Yekta ceza sahası dışından vurdu, top 90'a takılırken, Antalya öne geçti: 1-0. 73'te Josef'in volesi üst direği sıyırdı. 82'de Sow'un röveşata golü 'faul' gerekçesiyle iptal edilince karşılaşma 1-0 sona erdi.

    VOLKAN ÇARESİZ KALDI
    Süper Lig'de son 6 maçta sadece 2 gol yiyen Volkan Demirel, Yekta Kurtuluş'un golünde çaresiz kaldı. Tecrübeli kaleci, 'örümcek ağlarının olduğu yer' diye tabir edilen 90'a ters falso ile giden topa uçtu ancak yetişmesi mümkün olmadı. Volkan gol dışında yine başarılıydı. İlk yarıda karşı karşıya pozisyonlarda Deniz Kadah'ın kafa vuruşu ile Eto'o'nun sert şutunda gole izin vermedi.

    FERNANDAO 3.5 AY SONRA LİGE DÖNDÜ
    Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Jose Fernandao, Süper Lig'de 3.5 ay aradan sonra formasına kavuştu. En son 28 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda 3-3 biten Kayserispor maçında 24 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 69'da Alper Potuk'un yerine oyuna girerken, etkili olamadı.

    10 MAÇ SONRA TUŞ
    Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 maçlık aradan sonra kaybetti. Ligin ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, daha sonraki süreçte forma giydiği 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Geçen sezon da Fenerbahçe'yi Antalya'da 4-2 mağlup eden ev sahibi takım, sarı-lacivertli takıma karşı lig tarihindeki 41. maçta 6. galibiyetini elde etti.

    DEFANS İLK KEZ BU KADAR AÇIK VERDİ
    Süper Lig'in rakiplerine en az gol pozisyonu veren takımı olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında verdiği açıklarla şaşırttı. Ev sahibi, gol dışında, uzaktan atılan şutlar dahil 4-5 gol girişiminde bulundu. Kanarya ilk 13 haftada 34 gol pozisyonu (maç başına 2.6 pozisyon) vermişti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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