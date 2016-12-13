Derin darbe
Avrupa yorgunu Kanarya, beklenen futbolunun uzağındaydı. Bir golü ‘faul’ gerekçesi ile sayılmayan, bir topu direkten auta giden F.Bahçe, Yekta’nın füzesiyle yıkıldı
Süper Lig'de zirve takibinde olan Fenerbahçe, Antalya deplasmanında 1-0 kaybederek, lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü. Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile Hollanda'da zorlu bir maça çıkan sarı-lacivertlilerde yorgunluk gözlenirken, Rıza Çalımbay ile coşan Antalyaspor bu durumu fırsata çevirmeyi bildi. 6'da Lens'in frikiği Fornezzi'de kaldı. 11'de Danilo'nun kafasını Volkan iki hamlede kontrol etti.
JOSEF'TEN MÜTHİŞ VOLE
28'de Eto'o'nun şutunu Volkan ayakları ile uzaklaştırdı. 49'da Lens'in serbest atışında top üst direkten auta gitti. 58'de Eto'o'nun şutu direği sıyırdı. 65'te Yekta ceza sahası dışından vurdu, top 90'a takılırken, Antalya öne geçti: 1-0. 73'te Josef'in volesi üst direği sıyırdı. 82'de Sow'un röveşata golü 'faul' gerekçesiyle iptal edilince karşılaşma 1-0 sona erdi.
VOLKAN ÇARESİZ KALDI
Süper Lig'de son 6 maçta sadece 2 gol yiyen Volkan Demirel, Yekta Kurtuluş'un golünde çaresiz kaldı. Tecrübeli kaleci, 'örümcek ağlarının olduğu yer' diye tabir edilen 90'a ters falso ile giden topa uçtu ancak yetişmesi mümkün olmadı. Volkan gol dışında yine başarılıydı. İlk yarıda karşı karşıya pozisyonlarda Deniz Kadah'ın kafa vuruşu ile Eto'o'nun sert şutunda gole izin vermedi.
FERNANDAO 3.5 AY SONRA LİGE DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Jose Fernandao, Süper Lig'de 3.5 ay aradan sonra formasına kavuştu. En son 28 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda 3-3 biten Kayserispor maçında 24 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 69'da Alper Potuk'un yerine oyuna girerken, etkili olamadı.
10 MAÇ SONRA TUŞ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 maçlık aradan sonra kaybetti. Ligin ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, daha sonraki süreçte forma giydiği 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Geçen sezon da Fenerbahçe'yi Antalya'da 4-2 mağlup eden ev sahibi takım, sarı-lacivertli takıma karşı lig tarihindeki 41. maçta 6. galibiyetini elde etti.
DEFANS İLK KEZ BU KADAR AÇIK VERDİ
Süper Lig'in rakiplerine en az gol pozisyonu veren takımı olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında verdiği açıklarla şaşırttı. Ev sahibi, gol dışında, uzaktan atılan şutlar dahil 4-5 gol girişiminde bulundu. Kanarya ilk 13 haftada 34 gol pozisyonu (maç başına 2.6 pozisyon) vermişti.
JOSEF'TEN MÜTHİŞ VOLE
28'de Eto'o'nun şutunu Volkan ayakları ile uzaklaştırdı. 49'da Lens'in serbest atışında top üst direkten auta gitti. 58'de Eto'o'nun şutu direği sıyırdı. 65'te Yekta ceza sahası dışından vurdu, top 90'a takılırken, Antalya öne geçti: 1-0. 73'te Josef'in volesi üst direği sıyırdı. 82'de Sow'un röveşata golü 'faul' gerekçesiyle iptal edilince karşılaşma 1-0 sona erdi.
VOLKAN ÇARESİZ KALDI
Süper Lig'de son 6 maçta sadece 2 gol yiyen Volkan Demirel, Yekta Kurtuluş'un golünde çaresiz kaldı. Tecrübeli kaleci, 'örümcek ağlarının olduğu yer' diye tabir edilen 90'a ters falso ile giden topa uçtu ancak yetişmesi mümkün olmadı. Volkan gol dışında yine başarılıydı. İlk yarıda karşı karşıya pozisyonlarda Deniz Kadah'ın kafa vuruşu ile Eto'o'nun sert şutunda gole izin vermedi.
FERNANDAO 3.5 AY SONRA LİGE DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Jose Fernandao, Süper Lig'de 3.5 ay aradan sonra formasına kavuştu. En son 28 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda 3-3 biten Kayserispor maçında 24 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 69'da Alper Potuk'un yerine oyuna girerken, etkili olamadı.
10 MAÇ SONRA TUŞ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 maçlık aradan sonra kaybetti. Ligin ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, daha sonraki süreçte forma giydiği 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Geçen sezon da Fenerbahçe'yi Antalya'da 4-2 mağlup eden ev sahibi takım, sarı-lacivertli takıma karşı lig tarihindeki 41. maçta 6. galibiyetini elde etti.
DEFANS İLK KEZ BU KADAR AÇIK VERDİ
Süper Lig'in rakiplerine en az gol pozisyonu veren takımı olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında verdiği açıklarla şaşırttı. Ev sahibi, gol dışında, uzaktan atılan şutlar dahil 4-5 gol girişiminde bulundu. Kanarya ilk 13 haftada 34 gol pozisyonu (maç başına 2.6 pozisyon) vermişti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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