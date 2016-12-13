Çok sinirliyim
Röveşata golü sayılmayan Senegalli yıldız sert çıktı. Sow “Bir hakem kararına karşı ilk kez bu kadar sinirlendiğimi hatırlıyorum” dedi
Nefesleri kesen, heyecanın hiç düşmediği maçta 82. dakikada hakem Cüneyt Çakır'ın Moussa Sow'un attığı golü iptal etmesi karşılaşmanın bile önüne geçti. Fenerbahçeli futbolcular gollerinin verilmediğini belirtirken, Antalyalılar ise kararın doğru olduğunu savundu. Pozisyonun kahramanı Sow ise hakeme tepkiliydi. 90 dakika sonunda görüşleri sorulan Senegalli yıldız "Şu anda golü izliyorum ve bu beni güldürüyor. Çok fazla sayıda böyle gol attım. Önce ben golü atıyorum oyuncu sonra kafasını sokuyor oraya. Ben önce topa dokunuyorum. Profesyoneller iyi bilir. Bu net bir gol. Tam tersi olsa penaltı mı verecek böyle bir pozisyonda. O bana öyle vursa penaltı vermez. Hiçbir zaman böyle sinirlenmedim. Bir hakem kararına böyle sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kusura bakmasın" ifadelerini kullandı. SOW, pozisyonu Çakır'a sorduğunu ve "Çok yakındınız, tehlikeli bir hareketti" yanıtı verdiğini söyledi.
'HENÜZ BiTMEDi'
Moussa Sow karşılaşmayla ilgili ise iyi oynamadıklarını ancak yorgunluğun bahane olmadığını söyledi. Yıldız futbolcu "Henüz her şey bitmedi. Zirveden biraz uzaklaştık ama yola devam ediyoruz. Pes etmeyeceğiz" diye konuştu.
KURAL 12 NE DiYOR: FAULLER VE FENA HAREKETLER 2. ENDİREKT SERBEST VURUŞ
Tehlikeli Şekilde oynamak: Tehlikeli şekilde oynamak, topla oynamaya çalışırken başkasını (oyuncunun kendisi de dahil olmak üzere) sakatlama tehdididir ve yakındaki bir rakip oyuncunun sakatlanma korkusuyla topla oynamasının engellenmesi de bu duruma dahildir. Hakemin görüşüne göre, rakibe tehlikeli olmamak şartıyla, makas veya bisiklet vuruşuna izin verilir.
HAKEM HOCALARI NE DEDi?
Ahmet Çakar: Hakem Cüneyt Çakır'ın gol iptal kararı doğru. Top kafa mesafesinde ve Antalyalı oyuncunun hamlesi var. Açık bir tehlikeli oyun. Selçuk Dereli: Cüneyt Çakır Fenerbahçe'nin buz gibi golünü yedi.Orada kafasını Sow'un ayağına sokan Antalyaspor'lu savunma oyuncusuydu.
FENERBAHÇELİ İDARECİLER TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ
Selim Kosif: Silahsız tetikçi CÜNEYT ÇAKIR. Hadi penaltıları yedin, nizami golü nasıl vermezsin be emek hırsızı! Bir daha maçımıza hangi yüzle çıkacaksın. İsfendiyar Zülfikari: Ben böyle faul görmedim.
'HENÜZ BiTMEDi'
Moussa Sow karşılaşmayla ilgili ise iyi oynamadıklarını ancak yorgunluğun bahane olmadığını söyledi. Yıldız futbolcu "Henüz her şey bitmedi. Zirveden biraz uzaklaştık ama yola devam ediyoruz. Pes etmeyeceğiz" diye konuştu.
KURAL 12 NE DiYOR: FAULLER VE FENA HAREKETLER 2. ENDİREKT SERBEST VURUŞ
Tehlikeli Şekilde oynamak: Tehlikeli şekilde oynamak, topla oynamaya çalışırken başkasını (oyuncunun kendisi de dahil olmak üzere) sakatlama tehdididir ve yakındaki bir rakip oyuncunun sakatlanma korkusuyla topla oynamasının engellenmesi de bu duruma dahildir. Hakemin görüşüne göre, rakibe tehlikeli olmamak şartıyla, makas veya bisiklet vuruşuna izin verilir.
HAKEM HOCALARI NE DEDi?
Ahmet Çakar: Hakem Cüneyt Çakır'ın gol iptal kararı doğru. Top kafa mesafesinde ve Antalyalı oyuncunun hamlesi var. Açık bir tehlikeli oyun. Selçuk Dereli: Cüneyt Çakır Fenerbahçe'nin buz gibi golünü yedi.Orada kafasını Sow'un ayağına sokan Antalyaspor'lu savunma oyuncusuydu.
FENERBAHÇELİ İDARECİLER TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ
Selim Kosif: Silahsız tetikçi CÜNEYT ÇAKIR. Hadi penaltıları yedin, nizami golü nasıl vermezsin be emek hırsızı! Bir daha maçımıza hangi yüzle çıkacaksın. İsfendiyar Zülfikari: Ben böyle faul görmedim.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Çok sinirliyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.