 Cezadan kurtuldu – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Cezadan kurtuldu

    Cezadan kurtuldu
    Fenerbahçe'nin defanstaki önemli ismi Martin Skrtel, sarı kart sınırında çıktığı Antalyaspor maçını kartsız tamamladı. 3 kartı bulunan Slovak futbolcu cezalı duruma düşmeyerek gelecek hafta G.Birliği maçında forma giyecek.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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