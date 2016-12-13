‘Bitir artık hocam!’
Cüneyt Çakır'ın maçın sonuna 7 dakikalık uzatma eklemesi şaşırttı. Oyunun ikinci yarısında bu kadar uzatmayı anlamlı kılacak herhangi bir sakatlık yaşanmazken, Cüneyt Çakır son düdüğü çaldığında uzatma bölümü 7 dakikayı da geçip, 8 dakikaya yaklaştı. Antalyasporlu futbolcular, son saniyelerde Çakır'a sürekli 'Bitir artık hocam' işareti yaptılar.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
‘Bitir artık hocam!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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