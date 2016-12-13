 ‘Bitir artık hocam!’ – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Bitir artık hocam!’

    ‘Bitir artık hocam!’
    'ın maçın sonuna 7 dakikalık uzatma eklemesi şaşırttı. Oyunun ikinci yarısında bu kadar uzatmayı anlamlı kılacak herhangi bir sakatlık yaşanmazken, Cüneyt Çakır son düdüğü çaldığında uzatma bölümü 7 dakikayı da geçip, 8 dakikaya yaklaştı. Antalyasporlu futbolcular, son saniyelerde Çakır'a sürekli 'Bitir artık hocam' işareti yaptılar.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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