Avrupa’ya Fener damgası
Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ‘en’lerini belirlenirken 2 maddede Fenerbahçe ve Moussa Sow vardı
FENER DEVLER ARASINDA
F .BAHÇE, milli takımlara en çok oyuncu veren takımlar arasında adını devlerin arasına yazdırdı. Juventus, 21 futbolcuyla 'oyuncuları milli takımlarda en çok süre alan kulüp' olurken, F.Bahçe de 18 futbolcuyla 13. sırada yer aldı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:46
- Ruslardan Fenerbahçe yorumu
Toplam 3
Yorum
muhittin bence krasnador feneri eler...keşke fener elese de şampiyonluk yolunda beşiktaşa rakip olmasa...
- Derin darbe
Toplam 92
Yorum
BEŞİKTAŞLI ÇOCUKĞUMUZU GENÇLİĞİMİZ HAKEMLERLE ELİMİZDE ALINAN ŞAİBELİ ŞAMPYONLUKLARINIZI SEYRETMEKLE GEÇTİ. ELBET BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ. AZİZ FALAN HİKAYE ARKANIZA YASLANIN SEYREDİN BUNDAN SONRA. ANTİBJK.
- Derin darbe
Toplam 92
Yorum
BEŞİKTAŞLI SENİN ACIMA DUYGUNU SEVERLER. ACIYACAKSAN KENDİNE ACI ANTİBJK.
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