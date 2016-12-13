Antalya'yı coşturdu
7. haftada Ç.Rize maçıyla Antalyaspor’un başına geçen Rıza Çalımbay, F.Bahçe zaferiyle son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı. Takımı düşme hattından çıkardı
Antalyaspor'da Rıza Çalımbay fırtınası dinmiyor. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra ligde 7. haftada Ç.Rize maçında Morais'in yerine göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımı adeta şaha kaldırdı. Geldiğinde düşme hattında bulunan kırmızı-beyazlılar'la son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberliğin altına imza atan Rıza Çalımbay, takımı dipten alıp üst sıralara taşımayı başardı.
Antalyaspor'un başında 8 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Tek mağlubiyetini 3-0'lık sonuçla İstanbul'da Beşiktaş'tan aldı. Çalımbay'la 6 maçlık yenilmezlik serisi yapan Antalyaspor, sarı-lacivertliler'i de devirerek sahasında üst üste 3 galibiyetini kazandı.
Antalyaspor'un başında 8 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Tek mağlubiyetini 3-0'lık sonuçla İstanbul'da Beşiktaş'tan aldı. Çalımbay'la 6 maçlık yenilmezlik serisi yapan Antalyaspor, sarı-lacivertliler'i de devirerek sahasında üst üste 3 galibiyetini kazandı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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