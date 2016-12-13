 Antalya'yı coşturdu – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Antalya'yı coşturdu

    7. haftada Ç.Rize maçıyla Antalyaspor’un başına geçen , F.Bahçe zaferiyle son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı. Takımı düşme hattından çıkardı

    Antalyaspor'da Rıza Çalımbay fırtınası dinmiyor. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra ligde 7. haftada Ç.Rize maçında Morais'in yerine göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımı adeta şaha kaldırdı. Geldiğinde düşme hattında bulunan kırmızı-beyazlılar'la son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberliğin altına imza atan Rıza Çalımbay, takımı dipten alıp üst sıralara taşımayı başardı.

    Antalyaspor'un başında 8 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Tek mağlubiyetini 3-0'lık sonuçla İstanbul'da Beşiktaş'tan aldı. Çalımbay'la 6 maçlık yenilmezlik serisi yapan Antalyaspor, sarı-lacivertliler'i de devirerek sahasında üst üste 3 galibiyetini kazandı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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