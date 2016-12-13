Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol"
Advocaat, Sow’un verilmeyen golüne isyan etti: “Maçı ilk yarıda kaybettik. Bizden daha iyilerdi. İkinci yarı iyi iş çıkardık. Onlar golü attı, biz de attık. Bizim golümüz iptal edildi. Televizyonda gördüm, yüzde 100 goldü”
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor yenilgisini futbolcularının kötü oynamalarına bağlarken, verilmeyen gol konusunda hakem Cüneyt Çakır'a isyan etti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı çalıştırıcı, maçı ilk yarıda kaybettiklerini ve Antalyaspor'un kendilerinden daha iyi olduğunu belirtti. İkinci yarıda daha iyi iş çıkardıklarını aktaran Advocaat, Sow'un verilmeyen golüyle ilgili olarak hakemi suçladı. Başarılı çalıştırıcı, "Onlar golü attı. Biz de gol attık. Bizim golümüz iptal edildi. Ben televizyonda gördüm, yüzde 100 goldü" ifadelerini kullandı.
'DERS ALMALIYIZ'
Bu tarz karşılaşmalardan ders almaları gerektiğini vurgulayan Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Eğer, maçlara ilk yarıda başladığımız gibi başlarsak, sert başlamazsak, her topu rakibe verirsek olmaz. İki aydır ilk kez böyle oynadık" diye futbolcularına sitem etti. Doğru mentaliteyi sahaya yansıtamadıklarından yakınan Advocaat, sözlerini şöyle tamamladı: "Tek bir mesaj var zaten, o da kazanmak. Onlar da bunu nasıl yapacaklarını biliyor. İki aydır bunu yaptık. Doğru mentaliteyle kazandık, çoğu bu durumda değildi. Doğru mentaliteyi çoğu oyuncum sahaya yansıtmadı."
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:36
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.