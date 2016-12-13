Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor yenilgisini futbolcularının kötü oynamalarına bağlarken, verilmeyen gol konusunda hakem Cüneyt Çakır'a isyan etti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı çalıştırıcı, maçı ilk yarıda kaybettiklerini ve Antalyaspor'un kendilerinden daha iyi olduğunu belirtti. İkinci yarıda daha iyi iş çıkardıklarını aktaran Advocaat, Sow'un verilmeyen golüyle ilgili olarak hakemi suçladı. Başarılı çalıştırıcı, "Onlar golü attı. Biz de gol attık. Bizim golümüz iptal edildi. Ben televizyonda gördüm, yüzde 100 goldü" ifadelerini kullandı.



'DERS ALMALIYIZ'

Bu tarz karşılaşmalardan ders almaları gerektiğini vurgulayan Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Eğer, maçlara ilk yarıda başladığımız gibi başlarsak, sert başlamazsak, her topu rakibe verirsek olmaz. İki aydır ilk kez böyle oynadık" diye futbolcularına sitem etti. Doğru mentaliteyi sahaya yansıtamadıklarından yakınan Advocaat, sözlerini şöyle tamamladı: "Tek bir mesaj var zaten, o da kazanmak. Onlar da bunu nasıl yapacaklarını biliyor. İki aydır bunu yaptık. Doğru mentaliteyle kazandık, çoğu bu durumda değildi. Doğru mentaliteyi çoğu oyuncum sahaya yansıtmadı."