 Advocaat şaşırtmadı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Advocaat şaşırtmadı

    Advocaat şaşırtmadı
    F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor deplasmanı öncesinde beklenilen kadroyu sahaya sürdü. Robin van Persie'yi İstanbul'da bırakan Hollandalı çalıştırıcı golcü ismin yerine en ileride Moussa Sow'u kullandı. Volkan Şen 4 karşılaşma sonra yine 11'e döndü.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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