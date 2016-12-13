Advocaat şaşırtmadı
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor deplasmanı öncesinde beklenilen kadroyu sahaya sürdü. Robin van Persie'yi İstanbul'da bırakan Hollandalı çalıştırıcı golcü ismin yerine en ileride Moussa Sow'u kullandı. Volkan Şen 4 karşılaşma sonra yine 11'e döndü.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Advocaat şaşırtmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.