Advocaat şaşırtmadı

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor deplasmanı öncesinde beklenilen kadroyu sahaya sürdü. Robin van Persie'yi İstanbul'da bırakan Hollandalı çalıştırıcı golcü ismin yerine en ileride Moussa Sow'u kullandı. Volkan Şen 4 karşılaşma sonra yine 11'e döndü.